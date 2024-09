Diverse imprese europee sostengono l'obbligo dell'etichettatura genetica

299 corporationi alimentari, tra cui entità di spicco come Rewe e dm, stanno esortando i ministri dell'Agricoltura dell'UE a imporre l'etichettatura obbligatoria degli alimenti geneticamente modificati.

I membri di questa campagna hanno consegnato una petizione firmata al Ministro dell'Agricoltura ungherese, István Nagy, secondo l'Associazione per gli Alimenti Senza Ingegneria Genetica. Poiché l'Ungheria attualmente presiede il Consiglio dell'UE per l'Agricoltura e la Pesca come parte della sua presidenza del Consiglio dell'UE, Nagy è responsabile della guida di questi dibattiti. Aziende rappresentanti 16 diversi stati membri dell'UE si sono unite a questa iniziativa.

Attualmente, ci sono discussioni in corso a Bruxelles sulla riduzione delle regolamentazioni dell'UE sull'ingegneria genetica. La Commissione UE ha suggerito questo nell'estate del 2023 e il Parlamento Europeo ha sostenuto regole meno restrittive per gli alimenti geneticamente modificati a febbraio dello stesso anno. Tuttavia, a differenza della proposta originale della Commissione UE, il Parlamento sta promuovendo l'etichettatura obbligatoria di tutti i prodotti geneticamente modificati in futuro.

La lettera dell'iniziativa afferma: "Molti dei nostri clienti sono esitanti nei confronti dei beni geneticamente modificati. Vogliono prendere le loro decisioni sull'acquisto e sul consumo di questi prodotti. Questo è possibile solo se gli articoli sono chiaramente etichettati". Kerstin Erbe, responsabile del reparto di gestione dei prodotti di dm, ha espresso un sentiment simile in una dichiarazione, affermando: "I consumatori devono avere l'opportunità di acquisire quante più informazioni possibili su ciò che consumano".

Prima del voto del Parlamento UE a febbraio, questa iniziativa aziendale aveva già fatto campagne per mantenere regolamentazioni di etichettatura più severe. Tuttavia, un consenso tra i paesi dell'UE e il Parlamento Europeo è necessario prima che le regole meno stringenti possano essere completamente attuate. Attualmente, i ministri dell'Agricoltura dell'UE stanno ancora cercando di raggiungere una posizione unificata su questa questione. Le trattative con il Parlamento non possono iniziare fino a quando non si raggiunge un accordo.

Se la deregolazione avvenisse, potrebbe rendere più semplice creare nuove varietà di piante utilizzando metodi moderni di ingegneria genetica. I sostenitori di questo approccio argomentano che ciò potrebbe portare allo sviluppo di piante più resistenti con un contenuto nutrizionale più elevato. Alcuni immaginano anche una riduzione nell'uso di pesticidi come risultato.

