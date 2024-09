- Diverse fazioni politiche si riuniscono <unk> CDU propone una sessione di dialogo.

Il nuovo parlamento sassone legislativo sta prendendo forma. Il mercoledì successivo, i primi gruppi si preparano a materializzarsi - la CDU e la SPD. La CDU si presenterà con 41 rappresentanti, in calo di quattro rispetto all'inizio del mandato precedente. Un membro della CDU ha lasciato il gruppo in seguito. La SPD entra in questo periodo legislativo con dieci membri, lo stesso numero del precedente.

Il gruppo dei Verdi dovrebbe prendere forma il 17 settembre. Inoltre, si prevede che la leadership sarà eletta in quel giorno. Attualmente, i Verdi sono rappresentati da sette membri, in calo rispetto ai dodici precedenti.

Il partito di Sinistra prevede di costituire il suo gruppo il 24 settembre. La data ritardata è dovuta alla missione umanitaria in Vietnam del leader del partito Susanne Schaper, che si svolgerà in quel giorno. Questa infermiera con anni di esperienza in Asia sudorientale è stata attivamente coinvolta nella regione. Il partito di Sinistra attualmente ha solo sei membri nel parlamento sassone dell'8ª legislatura, in calo rispetto ai 14 del mandato precedente.

Solo l'AfD e l'Alleanza per il Progresso e la Giustizia Sociale (APB), che debutta alle elezioni sassoni e invia immediatamente 15 membri al parlamento, possono vantare guadagni di personale. Né l'APB né l'AfD hanno ancora fissato una data per la formazione del loro gruppo. L'AfD, ora rappresentata da 40 membri invece che dai precedenti 38, ha visto quattro membri lasciare durante il periodo legislativo.

Il politico della CDU Marko Schiemann ora detiene il mandato più lungo nel parlamento.

Dopo le dimissioni del presidente del parlamento statale Matthias Roessler e del suo vice Andrea Dombois (entrambi della CDU), ora c'è solo una persona che è stata membro del parlamento ininterrottamente dal 1990. Il politico della CDU di Bautzen, Marko Schiemann, è considerato una figura chiave nella stesura della costituzione sassone. In precedenza ha servito come portavoce del gruppo della CDU per gli affari legali e di recente si è occupato di questioni europee.

La CDU ha iniziato a cercare un terreno comune con gli altri partiti per un governo di coalizione. La sera di lunedì, l'esecutivo statale ha approvato i colloqui con l'APB, la SPD e i Verdi. La collaborazione con l'AfD e il partito di Sinistra è esclusa a causa delle risoluzioni di inidoneità, rendendo impossibile la collaborazione ufficiale.

Le donne sono significativamente sotto rappresentate nel parlamento sassone, con solo sette membri dei Verdi e sei del partito di Sinistra che sono donne. Nonostante la CDU e la SPD abbiano rappresentanti nel parlamento, non sono menzionate leader o figure chiave di questi partiti nel testo dato.

