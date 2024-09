Diverse edizioni limitate di decappottabili e roadster provengono da marchi rinomati come Mercedes e Porsche.

I numeri dei cabriolet e roadster sulle strade stanno diminuendo, ma questo non ferma il mercato di lusso per le edizioni limitate e gli oggetti da collezione, che invece sta fiorendo. La domanda aumenta con l'aumento del prezzo e la scarsità di questi modelli.

Purtroppo, stiamo assistendo a una diminuzione dei veicoli di produzione di massa in circolazione e molti dei loro equivalenti stanno siendo sostituiti senza essere rimpiazzati. Tuttavia, il mercato di nicchia per i veicoli high-end a cielo aperto sta esplodendo. Ecco cinque recenti aggiunte a questo esclusivo club:

Mercedes: Brama di Velocità

Mercedes si vede come campione dell'opulenza automobilistica, ma fino ad ora si è concentrata principalmente su colorazioni e rivestimenti in pelle. Tuttavia, il costruttore tedesco sta ora entrando nel mercato di serie di lusso con la presentazione del Concept AMG Pure Speed, la prima proposta di una nuova serie di prestigio.

Questo cabriolet vanta un design a due posti con tetto aperto, seguendo l'architettura dell'ultima SL ma con alcuni adattamenti per gli oggetti da collezione. Il muso si ispira all'AMG One e rinuncia ai sedili posteriori della spider. La differenza più evidente è l'assenza del parabrezza, sostituito da un rollbar ispirato alla Formula 1 invece della pillar A.

Il cuore del Concept AMG Pure Speed è il suo motore ibrido ad alte prestazioni, in grado di erogare 816 CV, rendendolo il più potente SL mai visto. Anche se il prezzo dovrebbe aumentare significativamente, superando i 223.720 euro richiesti per il modello più costoso della SL originale.

Dodici anni fa, Mercedes ha introdotto un'estrema spider open-top per aumentare le vendite della SL - una strategia di marketing promettente che si è dimostrata un investimento redditizio per i suoi proprietari. I 75 esclusivi SLR 722 Stirling Moss sono ora altamente ricercati tra gli appassionati di Mercedes.

BMW Skytop Concept: Volando in Alto

Come Mercedes, BMW sta ora esplorando la possibilità di mini-serie con il loro Skytop Concept, presentato questa primavera con potenziali possibilità di produzione. Tecnicamente, la conversione da un due posti a un cabriolet sarebbe relativamente semplice, poiché il nuovo modello è basato sulla BMW 8-Series, disponibile attualmente come coupé, Gran Coupé e cabriolet.

I designer di BMW hanno trasformato la disposizione originale in un cabriolet a due posti, simile alla leggendaria Z8, con caratteristiche distintive come il cofano bombato, la griglia a reni e i fanali posteriori sottili. Il veicolo è anche alimentato dallo stesso potente V8 della Z8, ma la potenza è quasi raddoppiata da 400 CV a 625 CV.

Se il concetto passerà alla produzione, il prezzo probabilmente aumenterà con la quantità e i 200.000 euro per la non-convertibile, open M8 senza dubbio saliranno notevolmente.

Bentley Batur Cabrio: Ronzio nel Vento

Cercando di aggiungere esclusività alle loro già esclusive offerte, Bentley sta limitando la produzione del Batur e pianifica di rilasciare 16 cabriolet, dopo la serie di 18 coupé. I prezzi per le varianti cabriolet superano i 2.500.000 euro.

Anche se condivide la tecnologia con la Continental GT attuale, il Batur presenta il terzo generazione del motore W12, che produce 750 CV. I cabriolet saranno altamente personalizzabili, consentendo ai clienti di personalizzare caratteristiche come il tetto e i materiali interni, con l'opportunità di integrare accenti unici generati da stampanti 3D.

Rolls-Royce Arcadia Droptail: Tra Cielo e Terra

Rolls-Royce non è un estraneo nel soddisfare le richieste dei suoi clienti, offrendo spesso personalizzazioni individuali sui suoi auto di lusso. Anche se le scelte di colore e la venatura del legno della versione di base potrebbero far aumentare i costi di centinaia di migliaia di euro, alcuni clienti hanno idee ancora più uniche in mente.

L'Arcadia Droptail, presentata come una ricostruzione della Rolls-Royce Dawn per un cliente di Singapore non nominato, è un esempio perfetto. Questo cabriolet a due posti presenta un'area posteriore simile a uno yacht e ha richiesto quattro anni per completarlo. Data la lavorazione del legno da sola che ha richiesto 8.000 ore e la verniciatura altre 1.000 ore, non sorprende che il prezzo finale sia stimato tra i 20 e i 30 milioni di euro.

Porsche 911 Speedster: Renderlo Reale

Non importa quanto possa sembrare irraggiungibile la visione di un cliente, Porsche è sempre pronta per una sfida - come dimostrato con la 911 Speedster. Con soli 1.948 esemplari disponibili, questo cabriolet a due posti è prez

Il costo di questa personalizzazione non è stato reso noto da Porsche, ma si stima che vari tra tre e sei milioni di euro. Rispetto ad altri esempi di questa lista, questo potrebbe sembrare moderatamente prezioso. Il motivo potrebbe essere che i clienti coinvolti nel programma "Richiesta Speciale" contribuiscono personalmente ai costi di lavoro, riducendo così il prezzo complessivo. Il committente del roadster ha addirittura avuto il suo ufficio e ID di fabbrica a Stoccarda e ha dato una mano nella cabina di vernice per la sua gialla opera d'arte.

