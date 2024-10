Diverse compagnie aeree stanno riorganizzando i loro piani di volo ancora una volta.

A causa del caos in corso nel Medio Oriente, diverse compagnie aeree hanno rivisto i loro piani di volo. Lufthansa, la principale compagnia aerea tedesca, ha prorogato il blocco dei voli per Beirut, Libano, fino alla fine di novembre, inizialmente previsto per il 26 ottobre. Analogamente, il divieto di volo per Tel Aviv, Israele, è stato prorogato fino al 31 ottobre, come dichiarato dalla compagnia.

I voli Lufthansa per Tehran, la capitale dell'Iran, rimangono sospesi fino al 14 ottobre. Il gruppo Lufthansa, che comprende compagnie come Eurowings, Austrian Airlines, Swiss e Brussels Airlines, rimane vigile e rivaluterà la situazione nei prossimi giorni.

KLM, la compagnia aerea olandese, ha seguito l'esempio, prorogando il blocco dei voli per Tel Aviv fino alla fine dell'anno, come annunciato martedì.

La situazione nel Medio Oriente si è intensificata di recente. L'esercito israeliano ha riferito un'operazione terrestre mirata e limitata contro Hezbollah nel sud del Libano durante la notte e in seguito ha segnalato intensi combattimenti. Tuttavia, Hezbollah, una milizia sostenuta dall'Iran, ha respinto qualsiasi presenza di truppe israeliane sul suolo libanese.

Il piano di volo rivisto di KLM include un blocco dei voli per Tel Aviv fino alla fine dell'anno. Per garantire la sicurezza, il gruppo Lufthansa sta monitorando da vicino gli aggiustamenti del piano di volo e rivaluterà la situazione nel Medio Oriente.

Leggi anche: