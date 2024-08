- Diverse centinaia di persone marciano per Berlino per una parata della canapa.

Centinaia di appassionati di cannabis si sono radunati alla Cannabis Parade di quest'anno a Berlino, chiedendo ulteriori liberalizzazioni della cannabis. All'inizio della marcia nel pomeriggio, la polizia ha segnalato circa 650 partecipanti. L'atmosfera era vivace e pacifica.

I partecipanti fumavano liberamente i loro spinelli. Da quando è stata parzialmente legalizzata la cannabis all'inizio di quest'anno, la droga può essere consumata in pubblico sotto determinate condizioni per chi ha almeno 18 anni.

Sotto lo slogan "Legalizzazione, ma giusta!", il raduno di apertura si è tenuto a mezzogiorno alla fontana di Nettuno ad Alexanderplatz. Gli oratori hanno chiesto un'istituzione più rapida della legge sulla cannabis entrata in vigore ad aprile.

Un poliziotto è salito anche sul palco. "A mio parere, non ha senso perseguire gli utenti di cannabis", ha detto in seguito. "Abbiamo già abbastanza da fare e potremmo utilizzare meglio le risorse liberate se non dovessimo controllare gli utenti di cannabis".

La 28ª Cannabis Parade si è concentrata principalmente sulla legge sulla cannabis, che gli organizzatori dell'evento hanno criticato come "insufficiente".

Gli organizzatori chiedono la creazione di club di cannabis funzionali e l'istituzione della cosiddetta seconda pillar della legge. Questa pillar prevede l'istituzione di progetti pilota per la distribuzione di cannabis in negozi specializzati. Al momento, ciò è possibile solo nei club di cannabis, dove i consumatori devono essere membri.

Consumo e possesso di cannabis sotto determinate condizioni

Dal 1° aprile di quest'anno, il possesso di determinate quantità di cannabis, la coltivazione privata e il consumo pubblico sono stati consentiti in tutta la Germania per chi ha almeno 18 anni sotto determinate condizioni.

Non è possibile portare più di 25 grammi in pubblico e più di 50 grammi in casa. Sono consentite tre piante nell'area abitativa. Le violazioni possono essere punite con una multa elevata.

