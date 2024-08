- Dittrich sostiene: "Non siamo così terribili come la gente pensa!"

Il 67enne attore Olli Dittrich sottolinea l'importanza della comunicazione e dell'unità in Germania. Durante un'intervista su rbb 88.8, ha dichiarato: "Date le circostanze attuali, è fondamentale che ci impegniamo a parlare, unire le forze e sostenerci a vicenda!" Ha aggiunto: "La generazione che sta prosperando ora dovrebbe riconoscere e apprezzare le difficoltà che i nostri genitori hanno affrontato, permettendoci di godere dello stile di vita che abbiamo. Ammettiamolo, ce la stiamo cavando bene, non è vero?"

Le sue parole sono state ispirate dal suo ultimo film, la commedia sulla riunificazione tedesca "Zwei zu Eins". Secondo Olli, "Il film rappresenta perfettamente lo spirito di solidarietà di quel periodo! Non è una semplice commedia dell'Est tedesco".

Il film "Zwei zu Eins" è basato su un evento vero. A Halberstadt, in Sassonia-Anhalt, enormi quantità di valuta dell'Est tedesco senza valore furono sepolte sottoterra per marcire dopo l'adozione del marco tedesco nel 1990. Un gruppo di amici scopre questo tesoro in una galleria mineraria, lo rimuove segretamente e lo condivide con la loro comunità. Originario di Offenbach, Olli ora vive ad Amburgo.

