Disturbo del giudizio nelle mosche della frutta dovuto all'amore

Durante la ricerca amorosa delle femmine di mosca della frutta, i maschi di mosca della frutta, come rivelato da uno studio pubblicato su "Nature", chiudono un occhio al mondo che li circonda. Sembra che ignorino potenziali pericoli, come i predatori, grazie all'influenza di un particolare neurotrasmettitore.

La frase "l'amore è cieco" potrebbe acquisire un significato più tangibile nelle mosche della frutta, secondo questo studio guidato dall'Università di Birmingham, con contributi di ricercatori dell'Università Libera di Berlino e della Charité - Università degli Studi di Medicina.

Impiegando una tecnica di microscopia specializzata, il team di ricerca ha esaminato quali neuroni del cervello erano attivi durante il corteggiamento nella mosca della frutta (Drosophila). Hanno quindi simulato una minaccia utilizzando la luce e l'ombra, mimando la presenza di un predatore.

Inizialmente, questa minaccia artificiale attivava certi neuroni visivi collegati a neuroni controllati dal neurotrasmettitore serotonin. Di conseguenza, le mosche interrompevano il corteggiamento e fuggivano. Man mano che il corteggiamento procedeva, il neurotrasmettitore dopamina aumentava, causando l'inattivazione di importanti vie sensoriali, riducendo così la risposta delle mosche ai pericoli e permettendo loro di concentrarsi sull'accoppiamento, spiega la neuroscienziata Laurie Cazale-Debat.

Ignorare i pericoli a causa dell'ormone della felicità

In sostanza, durante le fasi avanzate del corteggiamento o dell'accoppiamento, le mosche della frutta ignorano i potenziali pericoli e corrono rischi sotto l'influenza del neurotrasmettitore dopamina. Il team di ricerca ha dimostrato il complesso processo decisionale che si verifica nel cervello della mosca quando valutano le opportunità e i rischi, un processo che rispecchia le nostre decisioni quotidiane, secondo la ricercatrice capo Carolina Rezaval.

Le mosche della frutta scelgono tra il corteggiamento e la fuga dai potenziali pericoli. "La dopamina gioca un ruolo fondamentale in questo processo decisionale, ma i livelli di dopamina dipendono dalla vicinanza dell'obiettivo", spiega Rezaval. La segnalazione della dopamina influisce sulla percezione in base alla vicinanza dell'obiettivo, permettendo la priorità dei comportamenti concorrenti, come indicato nello studio.

Gli esseri umani mostrano una motivazione simile, aggiunge Lisa Scheunemann dell'Università Libera di Berlino: "Pensa a quando sali una montagna e sei quasi in vetta. Se il tempo peggiora e le condizioni diventano pericolose, potresti trascurare il pericolo a causa del tuo desiderio di raggiungere l'obiettivo".

Anche nelle mosche della frutta, la ricerca di una ricompensa desiderabile - qui, una femmina di mosca - porta all'ignoranza del pericolo. Lo studio ha dimostrato che i livelli di dopamina aumentano man mano che il corteggiamento avanza e funge da filtro sensoriale, filtrando le distrazioni e permettendo all'animale di concentrarsi sul compito successivo man mano che si avvicina al suo obiettivo, conclude Rezaval: "Siamo ansiosi di esplorare se questo meccanismo decisionale è una caratteristica universale, presente non solo nelle mosche della frutta, ma anche nei mammiferi, compresi gli esseri umani".

