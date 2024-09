Disturbo al vertice del G20 ad Amburgo: due persone affrontano sanzioni monetarie

I imputati sono stati dichiarati colpevoli dal tribunale per aver preso parte a una manifestazione di luglio 2017 che ha coinvolto circa 150-200 manifestanti con il volto coperto, durante la quale la polizia è stata attaccata con proiettili e la proprietà è stata danneggiata. Per fortuna, nessun agente è stato ferito e nessun aggressione è stata collegata ai due imputati.

Sulla base dei documenti legali, entrambi hanno ricevuto una pena sospesa di 40 giorni per aver violato le regolamentazioni procedurali, che equivaleva a poco più della metà della loro penale. Inizialmente, c'erano sette sospetti. Le accuse contro i rimanenti cinque sono state divise per vari fattori, con due assolti temporaneamente o permanentemente dopo il pagamento di una mora. I processi rimanenti sono ancora in corso.

Durante l'incontro del G20 di importanti economie industrializzate e in via di sviluppo a Amburgo nel luglio 2017, ci sono state numerose sommosse. Si sono verificate ripetute conflittualità tra manifestanti aggressivi e agenti di polizia per diversi giorni, con conseguente incendio di numerosi veicoli e saccheggio di diversi negozi. Successivamente sono state avviate numerose indagini e si sono tenuti numerosi processi nei tribunali.

