Disturbi per i diritti in Gran Bretagna: individui di origine pakistana accusati di atti di cyber terrorismo

Un'ingegnere del software di 31 anni, che gestiva il sito Channel3Now come principale fonte di reddito e non aveva alcuna esperienza giornalistica oltre a quella, è al centro delle dichiarazioni di un rappresentante dell'FIA. L'uomo avrebbe scritto un articolo che incolpava un richiedente asilo musulmano come responsabile di una strage di massa a Southport, in Inghilterra, portando a una diffusione di informazioni errate su internet e a disordini di estrema destra in tutto il paese.

Le indagini preliminari indicano che l'obiettivo principale dell'individuo era trarre profitto da contenuti sensazionalistici, secondo la fonte dell'FIA. L'articolo incendiario è stato pubblicato poco dopo l'incidente di Southport del 29 luglio e diffuso rapidamente su diverse piattaforme digitali. Il sospetto, originario del Pakistan, è stato inizialmente trattenuto per un giorno.

Durante una lezione di ballo a tema musicale, dove venivano suonate le canzoni della pop star Taylor Swift, tre bambine di sei, sette e nove anni hanno tragicamente perso la vita. Otto giovani e due adulti che hanno cercato di aiutare i bambini sono rimasti feriti.

Un 17enne nato in Galles, i cui genitori vengono dal Rwanda, un paese a maggioranza cristiana, è stato arrestato dalla polizia in relazione al crimine. Le informazioni errate sul colpevole si sono diffuse rapidamente online, portando a un aumento di attacchi violenti di estrema destra contro moschee e rifugi per richiedenti asilo.

I genitori dei bambini feriti nella lezione di ballo erano profondamente addolorati e preoccupati per la loro sicurezza. Nonostante le informazioni errate, molti bambini locali e le loro famiglie hanno partecipato a una marcia per la pace per promuovere l'unità e la comprensione nella comunità.

