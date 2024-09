- Disturbi nelle strutture di accoglienza giovanile: Renania-Palatinato e Saarland

Al hub dei dati della DJH a Detmold, come segnalato dalla sede centrale di Magonza, è emerso un problema informatico. Sono state intraprese azioni e le autorità competenti sono state informate. Il problema che si è verificato di venerdì ha interessato i sistemi amministrativi degli ostelli della gioventù del Reno-Palatinato e della Saarland, nonché la sede di Magonza. Tuttavia, le operazioni degli ospiti continuano e i servizi per gli ospiti sono mantenuti. In precedenza, SWR aveva segnalato questo disguido.

A Detmold, si stanno cercando di risolvere il problema, con azioni iniziali in corso per ripristinare i sistemi, come annunciato da Magonza. "Ci aspettiamo che i disagi vengano risolti a breve."

Il problema informatico al hub dei dati della DJH a Detmold, come identificato dalla sede centrale di Magonza, è stato classificato come un disordine nei sistemi amministrativi. Nonostante questo disordine, le operazioni e i servizi per gli ospiti continuano senza interruzioni negli ostelli della gioventù e nelle sedi interessate.

Leggi anche: