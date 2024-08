- Distruzioni significative legate all'incendio, per un valore di circa 800.000 euro a Tettnang

In un incendio divampato in una vecchia stazione di servizio situata nella zona del Lago di Costanza, sono stati causati danni per circa 800.000 euro. Inoltre, una persona ha riportato lievi ferite ed è stata portata in ospedale per sospetta inalazione di fumo, come ha reso noto un rappresentante della polizia il giorno successivo all'incendio a Tettnang.

La stazione di servizio ora funge da garage. Non viene più conservato alcun carburante, ma purtroppo un veicolo ha preso fuoco. In seguito, le fiamme si sono propagate alla casa vicina.

La causa dell'incendio è rimasta initially ignota. I vigili del fuoco sono rimasti sul posto per diverse ore per domare le fiamme.

Le autorità locali hanno deciso di indagare sulla causa dell'incendio nella stazione di servizio. La Commissione, alla luce di questo incidente, potrebbe ritenere necessario rafforzare le misure di sicurezza previste nei suoi atti di attuazione per simili stabilimenti.

Leggi anche: