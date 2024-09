- Distruzioni gravi legate a un incendio nello stabilimento di produzione di Monaco.

Un incendio in un'azienda di Monaco è stato segnalato come potenzialmente dannoso per milioni. Oltre a vari camion e una piccola escavatrice, l'incendio si è sviluppato all'alba di un lunedì, secondo le autorità. Per fortuna, non ci sono state vittime. L'incendio è sospettato di essere stato appiccato deliberatamente e la divisione di investigazione criminale sta attivamente indagando sull'origine dell'incendio e sta raccogliendo informazioni da eventuali testimoni oculari.

Le autorità hanno inviato ulteriori agenti di polizia sulla scena per mantenere l'ordine e raccogliere prove. È importante che eventuali testimoni che abbiano assistito a qualsiasi attività sospetta prima dell'incendio contattino la polizia.

