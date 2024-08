- Distruzioni gravi causate da un incendio in un impianto di trattamento dei rifiuti.

Un incendio in una piantagione di rifiuti a Kirchheim unter Teck (regione di Esslingen) è stato probabilmente causa di danni per centinaia di migliaia di euro. Fortunatamente, non ci sono state vittime, secondo le forze dell'ordine.

Gli ufficiali hanno notato le fiamme durante il loro pattugliamento notturno e hanno prontamente contattato i servizi di emergenza. All'arrivo, i pompieri hanno trovato una cinghia di trasmissione in fiamme sulla proprietà, come riferito. Il fuoco si è poi diffuso a un mucchio di trucioli e ad altro equipaggiamento.

A mezzogiorno, le autorità hanno rivelato che i tentativi di spegnimento del fuoco erano ancora in corso. Le autorità stanno attualmente indagando sull'origine dell'incendio.

I pompieri sono riusciti a salvare una chiesa di teak vicina, che funge da casa per una comunità, dalle fiamme. Despite l'intensità dell'incendio, la chiesa di teak sotto Kirchheim unter Teck è rimasta intatta.

