Distruzione diffusa nelle strade del Libano dopo giorni di attacchi aerei israeliani

Il leader del gruppo pro-iraniano Hassan Nasrallah sarebbe stato eliminato venerdì in una serie di intense esplosioni, segnando l'inizio di quasi 48 ore di incessanti bombardamenti aerei. Diversi comandanti di alto livello e funzionari, insieme a diversi civili, hanno perso la vita insieme a Nasrallah.

Più di 24 ore dopo che il corpo di Nasrallah sarebbe stato ritrovato in una cratera creata dalle esplosioni, non è stato ancora annunciato alcun funerale - un evento insolito nella tradizione islamica che generalmente richiede un seppellimento immediato.

Inoltre, il gruppo non ha ancora nominato un nuovo segretario generale, rompendo tradizioni e aspettative che avrebbero dovuto condividere prontamente i dettagli del loro piano di successione dopo la morte di Nasrallah.

Questa situazione ha portato molti a sospettare che Hezbollah, il gruppo sciita libanese che ha influenzato per decenni il panorama politico del Libano, abbia sostanzialmente cessato di esistere. Gli attacchi israeliani avrebbero preso di mira non solo la leadership del gruppo, ma anche tutti i loro possibili piani di riserva, evidenziando la profondità dell'infiltrazione di Israele nelle file di Hezbollah.

"È una bugia. Non c'è prova definitiva che sia morto", ha dichiarato Hassan, un sostenitore di Hezbollah, con gli occhi lucidi di lacrime mentre si appoggiava a una motocicletta parcheggiata. "Comparirà presto e ci darà una sorpresa."

Abu Mohamad, un uomo sciita di mezza età che era stato costretto a lasciare la sua casa nel sud del Libano e ora occupava un posto su un marciapiede di Beirut, ha espresso la sua convinzione: "Non importa se è vivo o morto, Nasrallah vive in noi per sempre. Continueremo il suo cammino e un giorno torneremo a casa".

Nasrallah ispirava intense emozioni tra i libanesi, essendo sia venerato che detestato in egual misura. Tuttavia, le conseguenze della sua morte hanno causato notevoli turbolenze nel panorama politico del Libano e hanno seminato il caos tra la sua gente.

Secondo le autorità libanesi, circa 1.100 persone sono state uccise e circa 1 milione sono state sfollate a causa della campagna di bombardamenti di Israele, iniziata lo scorso lunedì in risposta agli attacchi con i razzi di Hezbollah che sono seguiti all'attacco di Hamas dell'ottobre 7.

I villaggi lungo il confine sono stati evacuati, lasciando circa 100.000 residenti senza casa a causa degli attacchi israeliani. Nonostante ciò, Hezbollah ha promesso di continuare a lanciare razzi oltre il confine "fino alla fine dell'offensiva di Israele nella Striscia di Gaza".

Molte delle densamente popolate periferie meridionali sono state ora ridotte in macerie. I sfollati hanno cercato rifugio nelle relative agiate, non danneggiate parti occidentali di Beirut, accampandosi sui marciapiedi, nei parchi, nelle scuole, nelle chiese e nelle moschee.

Materassi e biancheria per le famiglie sfollate hanno coperto la Corniche, il famoso lungomare di Beirut noto per le sue viste sul Mediterraneo orientale contro lo sfondo delle verdi montagne.

Mentre le bombe israeliane colpivano la parte occidentale della capitale venerdì, le strade di Beirut erano piene di persone per tutta la notte. Alcuni dei sfollati chiacchieravano sul marciapiede, mentre alcuni dormivano sulle panchine dei parchi. I bambini e i neonati erano cullati dalle loro madri, e i bambini vagavano per le strade in pigiama, senza meta tra le auto parcheggiate.

Sulla strada di Hamra, una folla si è radunata fuori da un edificio abbandonato, causando il blocco del traffico. Un uomo ha spinto violentemente il cancello di ferro, permettendo a un gruppo di sfollati di entrare per trovare riparo.

Erano le 3 del mattino. La morte di Nasrallah - sebbene non confermata dal suo gruppo - era appena avvenuta, e i suoi sostenitori erano determinati a mantenere un atteggiamento coraggioso.

"Stiamo bene! Sono sicura che la nostra casa sta bene. Non c'è niente di cui preoccuparsi", ha detto una donna anziana a un gruppo riunito intorno a lei.

Tuttavia, giorni dopo, la paura è più presente che mai. Molti dei sfollati del Libano hanno perso i loro cari, ma il loro dolore è spesso oscurato dall'urgenza di trovare un riparo e del cibo. coloro che non sono stati colpiti dal bombardamento devono affrontare un futuro incerto alla luce della morte di Nasrallah e dei suoi leader di alto livello.

Il Patriarca della Chiesa Maronita, Bechara Boutros al-Rahi, ha descritto la morte di Hassan Nasrallah come "una ferita che ha trafitto il cuore dei libanesi" durante una Messa domenicale. Rahi, un critico di Hezbollah, aveva precedentemente criticato Hezbollah per aver trascinato il sud del Libano in conflitto con i suoi attacchi con i razzi e i droni oltre il confine su Israele. Hezbollah ha mantenuto la sua determinazione a continuare ad attaccare il confine meridionale di Israele "fino alla fine dell'offensiva di Israele nella Striscia di Gaza".

Rahi ha anche condannato "la cultura della morte che non ha portato nulla

"Siamo essentially accampati sui marciapiedi a causa della mancanza di opzioni," ha commentato Umm Fawzi dal sud di Beirut. "Giuro solennemente che quando siamo fuggiti, non abbiamo portato nulla con noi tranne i vestiti che avevamo addosso. Il nostro quartiere era completamente privo di abitanti."

CNN's Charbel Mallo ha fornito informazioni da Beirut.

Nonostante il caos e l'incertezza seguiti alla presunta morte di Nasrallah, il gruppo pro-iraniano Hezbollah continua ad affermare la sua influenza nel Medio Oriente, spesso scontrandosi con le potenze globali per le dispute territoriali e le ideologie politiche.

Il mondo osserva con il fiato sospeso mentre il Libano attraversa questo periodo turbolento, sperando in una risoluzione pacifica che preservi l'eredità culturale ricca del paese e protegga la sua popolazione vulnerabile.

