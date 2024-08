- "Distrutti a terra" per lo spettacolo cancellato

Per decenni, il palcoscenico ha rappresentato una parte enorme della vita di Rod Stewart (79). Tuttavia, il cantante britannico ha dovuto improvvisamente annullare un importante impegno a causa di un'infezione che ha contratto. Su social media, ha dato un'idea di quanto l'annullamento lo abbia colpito.

Nel 2011, ha debuttato a Las Vegas con "Rod Stewart: The Hits". Avrebbe dovuto celebrare il termine dei suoi concerti a Las Vegas con la sua 200ª esibizione nel famoso Colosseo di Caesars Palace l'8 agosto, dopo circa 13 anni. Tuttavia, questo non è avvenuto. In una dichiarazione su Instagram, ha espresso il suo profondo rammarico per aver mancato la celebrazione.

Rod Stewart attendeva questo concerto da tempo

Stewart scrive di aver contratto la faringite streptococcica, un'infezione batterica della gola. La maggior parte delle persone può conviverci, "ma non io", spiega l'annullamento. Il cantante condivide di essere "devastato" e attendeva questo concerto da tempo. Allo stesso tempo, si rammarica di aver causato qualsiasi inconveniente ai suoi fan. Essi esprimono comprensione nei commenti e gli augurano una pronta guarigione.

Secondo il Ministero federale della Salute, i sintomi comuni della faringite streptococcica includono mal di gola, difficoltà nella deglutizione e febbre. Un'infezione confermata dal medico viene trattata con un antibiotico. Al momento, non è noto come questa malattia influenzerà i prossimi concerti di Stewart. Secondo il suo sito web, sono previsti diversi spettacoli negli Stati Uniti nei prossimi giorni.

Le esibizioni di Stewart a Las Vegas non sono finite nel peggiore dei modi. Anche se originariamente avrebbe dovuto essere il suo ultimo show, poco prima dell'annullamento, il 79enne ha annunciato che tornerà per un bis nel prossimo anno. "Vegas, mi sto divertendo troppo per farla finire, quindi torniamo per un bis", ha scritto su Instagram. Sono previsti ulteriori spettacoli dal 12 al 22 marzo e dal 29 maggio all'8 giugno.

