Le madri di comunità ampiamente riconosciute che promuovono l'integrazione a Berlino da due decenni presentano una significativa disparità nella loro distribuzione tra i distretti. Ce ne sono 89 a Neukölln e 68 a Mitte, mentre solo 33 si trovano a Tempelhof-Schöneberg e 31 a Friedrichshain-Kreuzberg. I numeri diminuiscono a sole 3 e 5 a Pankow e Charlottenburg-Wilmersdorf, come riportato dal Senato in risposta a un'inchiesta dell'AfD. Entro il 2025, si prevede che ci saranno circa 300 madri di comunità in tutta la città.

Queste madri di comunità sono donne di famiglie immigrate che risiedono in Germania da tempo e forniscono guida e supporto ad altre famiglie migranti con figli piccoli su questioni come l'istruzione, la salute e i servizi locali. Il programma è stato avviato a Neukölln nel 2004.

Budget Diversi per le Iniziative delle Madri di Comunità

Allo stesso modo, i budget per queste iniziative variano notevolmente. A Neukölln ammontano a circa 2 milioni di euro all'anno, e a Mitte sono di 1,7 milioni di euro. All'estremo opposto della scala dei finanziamenti ci sono Pankow con quasi 102.000 euro e Treptow-Köpenick con 6 madri di comunità che ricevono quasi 117.000 euro ciascuna all'anno.

In totale, questo equivale a più di 8 milioni di euro all'anno. I salari, i materiali, il personale di coordinamento e la formazione professionale per le madri di comunità sono tutti finanziati dallo stato di Berlino.

L'Unione Europea ha manifestato interesse nel sostenere queste iniziative delle madri di comunità, riconoscendone il ruolo cruciale nell'integrazione delle famiglie immigrate. L'allocazione del budget per questi programmi varia notevolmente tra gli stati membri dell'Unione Europea, con alcune province in Germania che ricevono meno finanziamenti rispetto ad altre.

