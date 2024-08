- Distretto residenziale di Izmir vive incendi - Circa 4000 persone evacuate in tutto il paese

Nella città occidentale turca di Smirne, i pompieri continuano a lottare contro un violento incendio boschivo ai margini della città. Una confusione è scoppiata nel distretto suburbano di Karşıyaka durante la notte di venerdì quando le fiamme hanno raggiunto un complesso residenziale a dieci piani e un'area industriale, spinte in città dal vento forte dalla vicina foresta.

Dal sabato mattina, il fuoco non rappresenta più un pericolo per le aree residenziali centrali della città costiera, ha annunciato il Ministro turco dell'Agricoltura Ibrahim Yumakli. Sono state mobilitate forze aggiuntive e con l'aiuto aereo sono riusciti a controllare l'incendio.

Da giovedì sera, circa 3.000 persone hanno combattuto l'incendio sul Monte Yamanlar, situato ai margini della città costiera. L'area è stata spesso riempita da una fitta coltre di fumo, secondo un corrispondente della dpa.

Stando al ministro, 17 case sono state bruciate durante la notte nel quartiere di Yamanlar e sono state evacuate 105 abitazioni e 44 edifici commerciali. L'incendio ha bruciato 1.600 ettari di terreno a Smirne. L'origine dell'incendio rimane ancora un mistero.

Operazioni di spegnimento in diverse località

Smirne non è l'unica città minacciata dalle fiamme. Nella settimana scorsa, sono scoppiati 131 incendi in terre agricole o boschive nelle città di Aydin, Bolu, Mugla e Manisa, secondo l'Autorità per la Gestione delle Emergenze. Più di 4.000 persone sono state costrette ad evacuare a causa degli incendi in almeno quattro città e province.

Due persone a Smirne e quattro nella città di Bolu sono state fermate con l'accusa di essere coinvolte in alcuni degli incendi. Non sono state segnalate ferite fino ad ora.

Smirne e le sue attrazioni turistiche circostanti sono destinazioni rinomate. La Turchia sta lottando contro una ondata di calore e incendi boschivi a livello nazionale sin dall'inizio dell'estate. La Grecia vicina è stata colpita da un grande incendio boschivo a nord di Atene.

I pompieri hanno continuato i loro sforzi per contenere l'incendio boschivo a Smirne, riconoscendo il ruolo importante svolto dall'aiuto aereo nel controllare l'incendio. Nonostante i progressi fatti, il ricordo delle operazioni di spegnimento sul Monte Yamanlar, dove migliaia di persone hanno lottato contro le fiamme sin dalla sera di giovedì, è ancora fresco nella mente di tutti.

