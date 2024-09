Il musicista Elton John subisce una trasformazione importante della salute. - Distorsione della vista a seguito di un'infezione agli occhi

Elton John, a 77 anni, sta silenziosamente affrontando un problema agli occhi da un po' di tempo. Purtroppo, ciò ha portato a una riduzione della vista in un occhio per lui. Recentemente ha rivelato questa informazione. Tuttavia, mantiene un atteggiamento positivo e ha mostrato segni di miglioramento.

Ha condiviso il suo aggiornamento sulla popolare piattaforma social Instagram, dicendo: "Durante l'estate ho avuto a che fare con un'infezione oculare abbastanza grave che mi ha causato una limitazione della vista in un occhio". Sta facendo progressi, ma è un processo graduale e potrebbe volerci del tempo prima che recuperi completamente la vista nell'occhio interessato.

Elton John esprime la sua gratitudine

"I sono incredibilmente grato al mio straordinario team medico, alle infermiere e alla mia famiglia, che mi hanno fornito un'assistenza eccezionale nelle ultime settimane", ha scritto John. Ha trascorso l'estate a casa a riposarsi e si dice "ottimista riguardo ai progressi che ho fatto finora nel mio processo di guarigione e recupero".

Nel giro di poche ore, un'ondata di auguri è arrivata - anche da varie celebrities. "Ti mando tanto amore, Elton! Spero che ti rimetta presto. Ti voglio bene", ha scritto la stilista Donatella Versace (69). "Ted Lasso" star Hannah Waddingham (50) ha inviato "energie di guarigione positive". Altri celebrities come la supermodella Linda Evangelista (59) e l'attrice Rosanna Arquette (65) hanno anche espresso il loro sostegno.

Ricordando un incidente precedente, circa un anno fa, Elton John è caduto e ha trascorso una notte in ospedale. Un portavoce della BBC ha riferito allora che la leggenda della musica aveva fatto visita a una clinica locale come precauzione dopo la caduta a casa sua in Francia. Ma è stato dimesso il giorno successivo e era tornato alla sua "buona salute" a casa.

