- Dissenza per il tour di Trump al Cimitero Nazionale

Un recente viaggio di Donald Trump, ex presidente degli Stati Uniti, ad Arlington National Cemetery ha riacceso il dibattito sul suo rispetto per i veterani. Trump ha reso omaggio durante una visita del lunedì al cimitero, situato vicino alla capitale degli Stati Uniti, Washington. Si trattava di una cerimonia di deposizione di corone in onore dei soldati americani morti in un'esplosione in Afghanistan tre anni fa. Alcuni familiari dei defunti erano presenti. La testata giornalistica NPR ha riferito di un alterco tra la squadra di Trump e il personale del cimitero. I critici hanno accusato Trump, candidato presidenziale del GOP, di strumentalizzare il viaggio per fini politici. La campagna di Trump ha negato queste accuse.

NPR ha affermato che due membri dello staff di Trump hanno insultato e allontanato con la forza un dipendente del cimitero che cercava di impedire riprese e fotografie in una zona ristretta.

Arlington National Cemetery ha riconosciuto la disputa e ha riferito una lamentela. Per tutelare l'identità del dipendente, sono stati forniti ulteriori dettagli. Il cimitero ha ricordato che le attività della campagna sono proibite sui suoi terreni per legge.

Un rappresentante di Trump ha dichiarato su X che un fotografo aveva il permesso. In una dichiarazione a NPR, questo rappresentante ha suggerito che il dipendente del cimitero potesse essere "instabile mentalmente" e aver ostacolato i membri dello staff di Trump.

La campagna di Trump ha anche diffuso una dichiarazione di parenti dei caduti su X, che lodavano Trump per la sua presenza. Hanno accolto la presenza di un fotografo e hanno elogiato l'atteggiamento reverente di Trump e del suo staff.

Successivamente, Trump ha pubblicato un video sui social media dalla sua visita, in cui critica il ritiro dall'Afghanistan sotto la guida del presidente democratico Joe Biden. Un'associazione di veterani liberali vicina ai democratici ha criticato duramente questo gesto, sostenendo che Trump si preoccupa solo della morte dei soldati quando gli conviene. Altri critici hanno espresso lo stesso sentimento.

In passato, Trump ha fatto commenti controversi sui soldati e sui veterani. Non molto tempo fa, ha scherzato in un evento che il massimo onore civile del paese superava il massimo onore militare perché i suoi destinatari "erano gravemente feriti da un eccesso di proiettili o erano morti".

