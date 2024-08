- Disputa tra governo federale e stato per lo sparatutto di lupi

Dopo anni di dibattito sul pericolo che i lupi rappresentano per le economie alpine e pastorali, si sta scatenando una partita di "caldo patata" tra il governo federale e la Baviera: la ministra federale per l'Ambiente Steffi Lemke (Verdi) vuole agevolare l'abbattimento rapido dei lupi, ma il governo dello stato di Monaco richiede ulteriori concessioni dal governo federale.

La Baviera al governo federale: "Stabilisci uno status di conservazione favorevole"

Attualmente, l'affermazione ufficiale del governo che il lupo è in uno "status di conservazione favorevole" in Germania - un prerequisito che potrebbe semplificare il processo burocratico per l'abbattimento dei lupi - è in attesa. Lemke, per il governo federale, e la ministra dell'Agricoltura Michaela Kaniber (CSU) e la ministra dell'Economia Hubert Aiwanger (Voti Liberi) per il governo dello stato, hanno richiesto concessioni reciproche durante l'ispezione principale delle Alpi di quest'anno a Oberammergau.

Il governo federale alla Baviera: Tocca a te

Lemke ha sottolineato che vuole aiutare gli agricoltori di montagna che temono per il loro sostentamento a causa del ritorno dei lupi. Il ministero federale per l'Ambiente ha quindi avviato una cosiddetta regolamentazione di abbattimento rapido. "Chiedo ai Länder di utilizzare questa regolamentazione di abbattimento rapido", ha detto la ministra federale per l'Ambiente. "Potete farlo, dovete solo farlo". Potrebbe segnalare "lo status di conservazione favorevole" del lupo a Bruxelles già domani. "Ho bisogno del consenso della Baviera per questo. È il consenso che manca da diversi mesi".

Concessioni reciproche richieste

Il ministro dell'Economia Aiwanger ha risposto all'evento che, a sua conoscenza, non è stato sparato alcun lupo in Germania sulla base di questa regolamentazione. "Ogni giudice ferma ogni abbattimento". Il motivo del precedente mancato consenso della Baviera allo "status di conservazione favorevole" è che dovrebbe valere solo per alcuni Länder e non per la Baviera.

"Fai una concessione", ha richiesto la ministra dell'Agricoltura Michaela Kaniber (CSU) a Lemke. "Abbiamo finalmente bisogno di un modo per gestire la popolazione, perché il numero di lupi in Germania e in Europa sta aumentando rapidamente". Kaniber ha citato i dati dell'Associazione della Caccia Tedesca, che mostrano che il numero di lupi in Germania sta crescendo del 40% all'anno. "Stiamo perdendo il volto delle Alpi, stiamo perdendo il volto della Baviera e così anche la base della nostra patria", ha avvertito Kaniber.

"Lui non appartiene qui"

L'umore tra gli agricoltori è acceso. Un ritorno dei lupi significherebbe la fine dell'agricoltura di montagna, ha avvertito l'agricoltore Klement Fend. La protezione degli animali con le recinzioni non è possibile. Si deve trovare una soluzione: "Se non con la conservazione della natura, allora contro la conservazione della natura" - si riferiva alla collaborazione degli agricoltori con l'Associazione Tedesca per la Conservazione della Natura.

La maggior parte dei politici locali nelle Alpi bavaresi sono anche decisamente contrari al ritorno dei lupi. "Non vogliamo sterminare il lupo", ha detto il sindaco di Oberammergau Andreas Rödl (CSU). "Lui non appartiene qui".

