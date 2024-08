- Disputa sulla riforma elettorale in NRW - FDP vuole citare in giudizio

Si è acceso un acceso dibattito circa un anno prima delle prossime elezioni comunali nella Renania Settentrionale-Vestfalia (NRW) riguardo alla legge elettorale comunale modificata proposta dalla CDU e dai Verdi. Il FDP della NRW ha annunciato che presenterà un ricorso alla Corte Costituzionale di Münster. I partiti minori, in particolare il FDP, si sentono sistematicamente svantaggiati dalla procedura di assegnazione dei seggi nei consigli comunali, approvata dal parlamento regionale alla fine di luglio con i voti della CDU, dei Verdi e dell'SPD.

"Come Democratici Liberali, continueremo a promuovere una legge elettorale comunale equa e prenderemo tutti i passi necessari per garantire che ogni voto sia contato equamente," ha dichiarato Henning Höne, capo del gruppo parlamentare di stato e del partito. Il FDP ha commissionato un parere legale e il consiglio di stato ha deciso di avviare un procedimento presso la Corte Costituzionale della NRW, nominando il giurista Martin Morlok come consulente.

L'obiettivo della procedura di assegnazione dei seggi modificata, secondo i Verdi, è quello di prevenire la future sovrarappresentazione di piccole e frammentate partiti, come spesso accade nel sistema attuale.

Soglia nascosta?

Tuttavia, il FDP, sowie la Sinistra e l'associazione "Più Democrazia" nella NRW, sostengono che sarà più difficile per i partiti minori e le associazioni di elettori ottenere un mandato o formare una frazione a livello comunale in futuro.

Höne ha criticato il fatto che il numero di voti nulli degli elettori aumenterebbe significativamente, con migliaia di voti che diventerebbero inefficaci con questo modello. "I partiti piccoli, le associazioni di elettori e persino i partiti stabiliti saranno sistematicamente svantaggiati e la volontà degli elettori sarà distorta," ha detto Höne, aggiungendo che "in sostanza, questo è l'introduzione attraverso la porta posteriore di una soglia."

Ogni voto conta

La disputa attuale ruota intorno al principio che ogni voce dell'elettore deve avere lo stesso peso. L'attenzione è sulla procedura Sainte-Laguë/Schepers precedentemente applicata, che, secondo la CDU e i Verdi, porta a significativi distorsioni nell'assegnazione dei seggi a favore di molto piccole partiti che altrimenti avrebbero un "richiesta ideale" di molto meno di un seggio. Fino ad ora, questi risultati venivano arrotondati a un seggio intero. In futuro, questo non sarà più possibile. Invece, i partiti riceveranno prima la loro richiesta arrotondata, e i seggi rimanenti verranno distribuiti attraverso un adeguamento proporzionale del resto.

Il FDP ha calcolato che la CDU avrebbe vinto 184 seggi in più, l'SPD 84 e i Verdi 51 nelle elezioni comunali del 2020 con il nuovo metodo di calcolo. Viceversa, il FDP perderebbe 95 seggi, la Sinistra 64, l'AfD 29 e i partiti piccoli e le associazioni di elettori 131 seggi. Inoltre, più di 100 gruppi perderebbero lo status di frazione e decine di titolari di mandato individuale non verrebbero eletti nei comitati.

Un parere legale vede una preferenza per i partiti più grandi.

Stretto da una valutazione matematica interna critica, commissionata dalla CDU e dai Verdi e recentemente pubblicata, la disputa è stata alimentata. In esso, il matematico emerito Friedrich Pukelsheim di Augusta conclude che la nuova procedura, promossa dai Verdi, favorisce i partiti più forti a scapito di quelli più deboli e ha un "rapporto problematico con i principi elettorali". Il FDP ha accusato le fazioni al governo di tenere nascosto il comunicato.

Nel frattempo, un parere legale recentemente pubblicato dal giurista di Colonia Markus Ogorek, commissionato dalla CDU e dai Verdi, trova che nessuna delle diverse procedure di assegnazione dei seggi può aderire perfettamente al principio che ogni voce dell'elettore debba avere lo stesso valore. Tuttavia, la nuova procedura della NRW preserva la libertà di manovra del legislatore e è compatibile con il principio di uguaglianza elettorale. Tuttavia, Ogorek riconosce anche che la nuova procedura adottata è più favorevole ai partiti più grandi, mentre il metodo Sainte-Laguë/Schepers preced

