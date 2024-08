- Disputa sul posto di Intel: nessuna condotta indebita

Nel contenzioso riguardante l'assegnazione di un posto nel Ministero dell'Istruzione, un'indagine non ha trovato prove di illecito. "Non c'è stata alcuna prova che la 'posizione Intel' fosse stata offerta a un candidato e l'assegnazione è sempre stata legata al rispetto del regolare iter di selezione, che è stato condotto in modo ordinato senza alcuna influenza esterna", ha dichiarato il ministero, citando i risultati dell'inchiesta.

La ministra dell'Istruzione Eva Feußner (CDU) si era lamentata di una campagna diffamatoria con accuse anonime nel contesto del contenzioso sull'assegnazione del posto e aveva ripetutamente respinto le accuse. Le accuse riguardavano la procedura di assegnazione per un posto legata all'accordo Intel a Magdeburgo e l'avvio di una procedura disciplinare. Si diceva che il posto fosse stato offerto a un preside alcune settimane prima dell'annuncio ufficiale in autunno 2022, ma alla fine non l'ha ottenuto. Il segretario di Stato Frank Diesener è stato costretto a dimettersi, ma un altro dipendente del ministero era sotto indagine.

Procedura disciplinare da archiviare

L'inchiesta ha anche esaminato la tempistica dell'avvio e dello svolgimento della procedura disciplinare nei confronti del dipendente coinvolto nel processo di assegnazione. Diversi gruppi parlamentari avevano criticato le risposte del Ministero dell'Istruzione ai deputati e ai media.

"Le dimissioni del precedente Segretario di Stato sono state una conseguenza della responsabilità politica per il comportamento non professionale", ha dichiarato il Ministero dell'Istruzione. "Anche se è stata identificata una possibile mancanza di distacco tra il Segretario di Stato e il dipendente interessato da un lato e il candidato dall'altro, l'inquirente raccomanda di archiviare la procedura disciplinare nei confronti del dipendente interessato. L'autorità seguirà questa raccomandazione".

Despite the allegations against the Education Minister Eva Feußner (CDU) and other ministry officials regarding the appointment process for the Intel-related position in Magdeburg, the investigation found no misconduct within the CDU. The investigating officer recommended dropping the disciplinary procedure against the affected official due to a potential lack of distance, but no misconduct was proven.

