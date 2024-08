- Disputa sui servizi postali: udienza rinviata

La corte d'appello di Colonia ha rinviato la sua decisione nella disputa sulla compensazione tra Deutsche Bank e gli ex-azionisti di Postbank al 23 ottobre, dichiarando che sono necessarie ulteriori delibere. initially, the court feared to declare its verdict on this particular Wednesday (Case No: 13 U 166/11 and 13 U 231/17).

Un rappresentante di Deutsche Bank ha commentato: "Sapevamo che sarebbe stato un processo complesso. Quindi, siamo contenti che la corte abbia concesso più tempo per esaminare la situazione". Il rappresentante dei querelanti, Jan D. Bayer, i cui clienti costituiscono presumibilmente una parte sostanziale dell'importo della richiesta, ha dichiarato: "Sembra che il Senato voglia evitare che il caso venga portato dinanzi alla Corte federale e fornisce alla banca due mesi in più per negoziare un accordo equo e completo".

Non c'è stato alcun cambiamento nella posizione di rischio della banca. "Continuano ad accumularsi interessi nell'ordine dei milioni di euro", ha comunicato Bayer all'agenzia di stampa Deutsche Presse-Agentur su richiesta.

La banca ha destinato 1,3 miliardi di euro.

Questa situazione deriva dall'acquisizione principale di Postbank da parte di Deutsche Bank nel 2010. La controversia ruota intorno alla validità dell'acquisizione obbligatoria dei piccoli azionisti che si è verificata nel 2010 e se Deutsche Bank avesse il controllo effettivo sull'istituto di Bonn prima della proposta di takeover pubblico per Postbank nel 2010 - il che implicherebbe che gli azionisti meritavano una maggiore compensazione.

Durante l'udienza a tarda aprile, la corte sembrava propensa a schierarsi con i querelanti. Di conseguenza, Deutsche Bank ha provvisoriamente allocato 1,3 miliardi di euro. Questa allocazione ha comportato una perdita di 143 milioni di euro per la società DAX nel secondo trimestre.

"Le parti non hanno ancora raggiunto un accordo nel termine prescritto", ha spiegato la corte. "Date le delibere del Senato non concluse, la data di annuncio in entrambi i procedimenti è stata rinviata al 23 ottobre 2024", ha concluso.

Il settore finanziario segue da vicino la disputa in corso sulla compensazione tra Deutsche Bank e gli ex-azionisti di Postbank, poiché il suo esito potrebbe stabilire un precedente per casi simili in futuro. La decisione in questo caso complesso, che coinvolge l'ambiente normativo del settore finanziario e le pratiche di acquisizione aziendali, è stata posticipata dalla corte d'appello.

