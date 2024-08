Vaccino contro il COVID-19 - Disputa sui diritti d'autore - Università USA denuncia Biontech

Dopo una disputa sulle royalty, l'Università della Pennsylvania ha intentato una causa contro il produttore tedesco di vaccini Biontech. L'università aveva notificato la società, ha dichiarato un portavoce di Biontech. La questione riguarda i "diritti non esclusivi" di determinate domande di brevetto statunitense ed europeo dell'università utilizzate nel vaccino anti Covid-19 sviluppato da Biontech e Pfizer. In precedenza, questo era stato riferito dalla stazione radio tedesca Deutschlandfunk.

C'è disaccordo su determinati aspetti del contratto, ha aggiunto Biontech su richiesta. Ciò riguarda principalmente la base per il calcolo delle royalty per le vendite del vaccino. "Per Biontech, il rispetto reciproco e la correttezza sono principi fondamentali delle nostre cooperazioni, motivo per cui abbiamo discusso con l'Università della Pennsylvania delle royalty per oltre un anno", ha spiegato il portavoce di Biontech. "Disapproviamo la rappresentazione dell'Università della Pennsylvania e difenderemo la nostra posizione con fermezza".

La disputa sulle royalty riguarda il produttore tedesco di vaccini Biontech e l'Università della Pennsylvania. Nonostante le trattative in corso da oltre un anno, Biontech si trova ora in una causa intentata dall'Università della Pennsylvania.

