Disputa per i rami sulla pista ciclabile: il proprietario del terreno deve pagare

Un proprietario, i cui alberi e arbusti invadono una pista ciclabile, deve sostenere i costi della loro rimozione, secondo una sentenza del tribunale. Il Tribunale Amministrativo (VG) di Münster ha respinto il ricorso di un pensionato che si è rifiutato di pagare una fattura inviata dalla società statale Straßen.NRW per i lavori di potatura.

La società statale aveva richiesto al ricorrente di potare gli arbusti che invadevano la pista ciclabile su una strada di campagna nel distretto di Coesfeld nel giugno e ancora nel agosto 2022. Dopo che il ricorrente non aveva ottemperato, la società statale ha inviato una stima dei costi di 2.762,66 euro e ha assunto una società per eseguire i lavori. La proprietà del ricorrente (80 anni) è lunga 200 metri.

Il tribunale ha stabilito che la società statale aveva agito legalmente e che i costi non erano eccessivi. Il VG ha dichiarato: "Il ricorrente non ha adempiuto all'obbligo impostogli. Non può sostenere con successo di non essere in grado di eseguire la potatura del cespuglio da solo a causa della sua età e dei suoi problemi di salute". Era stato aperto al proprietario della proprietà assumere una società per eseguire i lavori. Il pensionato aveva sostenuto che non c'era pericolo per i ciclisti.

Un portavoce del tribunale ha dichiarato che il ricorrente insuccesso potrebbe presentare un appello al Tribunale Amministrativo Superior di Münster entro un mese.

Il pensionato avrebbe potuto evitare i costi aggiuntivi assumendo una società per potare gli arbusti invasivi, come stabilito dal tribunale, poiché la sua età e i suoi problemi di salute non erano motivi validi per non ottemperare alla richiesta. Nonostante abbia sostenuto che non c'era pericolo per i ciclisti, la società statale era giustificata nelle sue azioni di manutenzione della pista ciclabile.

