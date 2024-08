- Disputa in famiglia allargata - grande operazione di polizia nell'Allgäu

Le forze dell'ordine sono state dispiegate in un'operazione su larga scala nella regione dell'Allgäu a causa di dispute all'interno di una grande famiglia. L'incidente è stato innescato da segnalazioni di un possibile incidente con armi da fuoco, come annunciato da un portavoce della Centrale di Polizia di Svevia Sud/Ovest a Kempten.

Oltre a diverse unità chiuse, un elicottero della polizia e droni sono stati coinvolti nell'operazione di mercoledì a Seeg (distretto di Ostallgäu). L'operazione ha causato disagi al traffico.

La polizia era già stata allertata nelle prime ore di mercoledì a causa di una disputa. Gli agenti hanno scoperto che una grande famiglia aveva affittato diversi veicoli nella zona di una fattoria a Seeg. Si dice che ci fosse stata una colluttazione fisica lì in precedenza. Il numero di persone coinvolte e qualsiasi eventuale ferito sono ancora in corso di indagine.

Le indagini hanno anche rivelato che durante la disputa ci furono rumori simili a spari, che hanno portato all'operazione su larga scala di mercoledì mattina. Tuttavia, non ci sono indicazioni che qualcuno sia rimasto ferito o che la proprietà sia stata danneggiata da eventuali colpi. Non è stata trovata alcuna arma da fuoco. Il portavoce non ha fornito ulteriori dettagli sull'incidente.

Il portavoce ha aggiunto che non c'è stato alcun pericolo per il pubblico per tutta la durata dell'operazione. Le indagini sono in corso.

La disputa all'interno della grande famiglia ha portato a tensioni elevate, che hanno richiesto un'operazione di polizia su larga scala. Despite reports of gunshot-like noises, no injuries or property damage were reported during the operation.

