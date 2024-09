Disputa in corso: mandato di arresto per sparato in una importante società russa di Internet

Una faida tra il fondatore del più grande rivenditore online della Russia e suo marito ha raggiunto il culmine a Mosca. Il marito, che sta attraversando un divorzio con sua moglie, si è presentato con dei compagni nell'edificio della società, portando a uno scontro a fuoco mortale. Di conseguenza, ora è accusato di omicidio.

L'incidente si è verificato nella sede di Wildberries a Mosca di mercoledì, quando Vladislav Bakalchuk, marito della fondatrice Tatjana, è arrivato con un gruppo. È seguita una sparatoria, con due morti. Entrambe le parti si incolpano a vicenda per il massacro. Vladislav sostiene di essere stato lì per un incontro programmato sulla futuro dell'azienda, ma la sicurezza avrebbe aperto il fuoco su di lui. Tatjana sostiene che non era stato organizzato alcun incontro. In una commovente supplica al marito, ha chiesto: "Vladislav, cosa stai facendo? Come spiegherai questo ai nostri genitori e ai nostri figli? Perché hai portato le cose così lontano?". Le riprese della sicurezza di Wildberries mostrano persone che si precipitano verso l'ingresso, estraendo le armi, seguite da spari. La situazione ricorda i duri giochi di potere aziendale presenti nel panorama imprenditoriale russo degli anni '90.

Fusione con un'altra società approvata da Putin

Tatjana e Vladislav sono in disaccordo riguardo alla proposta di fusione di Wildberries con il mercato pubblicitario Russ. Questa fusione dovrebbe ridurre la quota di proprietà di Tatjana nella società combinata dal suo attuale 99% in Wildberries a circa il 65%. Vladislav ha accusato Tatjana di essere stata costretta ad accettare l'accordo. Il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha fatto eco alle sue affermazioni, definendo la fusione "furto di asset".

Tuttavia, Tatjana nega fermamente queste affermazioni. Il governo russo conferma che il presidente Vladimir Putin ha dato il via libera all'affare. Wildberries è spesso chiamato la "Amazon russa", generando miliardi di dollari di fatturato annuale. Tatjana Bakalchuk è elencata come la donna più ricca della Russia secondo Forbes.

A causa della disputa in corso, l'Unione Europea ha espresso preoccupazione per le possibili violazioni delle pratiche commerciali e dei diritti delle donne in questa situazione ad alto rischio che coinvolge la fondatrice di Wildberries, Tatjana Bakalchuk.

Data l'escalation degli eventi e il ruolo significativo di Wildberries nell'economia russa, alcuni funzionari dell'Unione Europea hanno richiesto un'indagine approfondita per proteggere gli interessi degli azionisti e tutelare i principi della concorrenza leale.

