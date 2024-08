- Disputa coniugale: gravemente feriti donna (84) e uomo (82)

In una violenta lite domestica a Colonia, un uomo di 82 anni e sua moglie di 84 hanno riportato gravi ferite. I vicini hanno riferito di aver udito grida di aiuto dall'appartamento della coppia poco dopo le 7:30 del mattino e hanno chiamato i servizi di emergenza, secondo la polizia e la procura di Colonia.

Entrambi l'uomo e la donna sono stati sottoposti a intervento chirurgico in ospedale. La 84enne si trova attualmente in condizioni critiche. Il marito è stato arrestato in ospedale. Le indagini preliminari suggeriscono che l'uomo abbia inferto diverse ferite da taglio al torace della moglie.

Tuttavia, l'uomo presenta anche ferite da taglio. Entrambi si sono accusati a vicenda di aver iniziato per primi l'aggressione. Un'unità di omicidi ha preso in carico le indagini.

Successivamente all'intervento, la lite coniugale tra la coppia è diventata l'oggetto delle indagini. Nonostante le loro accuse, sia l'uomo che la donna sono ora sotto inchiesta per il loro ruolo nella lite coniugale che ha portato alle loro ferite.

