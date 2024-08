- Disposizioni per la rimozione delle armi a Grünheide

A seguito della scoperta di agenti bellici pericolosi nella Grünheide Tesla facility, sono in corso i piani per il loro recupero e il loro trasferimento. Al momento, si stanno elaborando gli accordi, come riferito da un rappresentante della città. La rivelazione include una presunta valigetta pericolosa della Wehrmacht, come dichiarato dalla città.

È stato istituito un cordone di sicurezza di circa 100 metri, ha dichiarato il rappresentante, senza ostacolare la fabbrica Tesla né la base del.treehouse dei dimostranti. Lo scavo per recuperare e trasportare la valigetta è previsto per iniziare di martedì.

In precedenza, due ordigni della Seconda Guerra Mondiale sono stati scoperti e disinnescati durante l'indagine sull'area di espansione della fabbrica Tesla. La seconda procedura di disinnesco ha successivamente interessato parti della fabbrica e il santuario del.treehouse degli oppositori di Tesla.

Data la situazione di emergenza, la città ha invitato tutti i residenti entro un raggio di 100 metri a rimanere al chiuso durante l'operazione di recupero della valigetta. Per garantire la sicurezza pubblica, verranno implementate procedure urgenti in caso di necessità di evacuazione d'emergenza.

