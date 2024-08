- "Disposizione al quadrato" sulle prospettive dei raccolti del 2024

Piogge eccessive hanno portato a un rendimento delle colture notevolmente più basso per gli agricoltori quest'estate. La raccolta prevista è stimata in 39,3 milioni di tonnellate, in calo rispetto ai 42 milioni del 2023, secondo l'Associazione degli Agricoltori Tedeschi. Si tratta di una valutazione piuttosto negativa. Gli agricoltori si trovano anche a fare i conti con prezzi più bassi nonostante le spese aumentate. Il settore ha sottolineato che i prodotti agricoli non sono i principali responsabili dei prezzi nei supermercati. Il settore ha messo in guardia contro il rendere più difficile il raggiungimento dei raccolti a causa di nuove regolamentazioni sull'uso di prodotti fitosanitari e fertilizzanti.

Joachim Rukwied, presidente dell'Associazione degli Agricoltori Tedeschi, ha dichiarato a Berlino: "Purtroppo, siamo riusciti a ottenere solo un raccolto medio". Come prima, è stata un'esperienza snervante che si è conclusa con grande tristezza. In molte regioni, ci sono state consistenti diminuzioni sia nella quantità che nella qualità del grano. All'inizio, c'è stato un tempo troppo umido dall'autunno all'inizio dell'estate, seguito da una scarsità di sole. Infine, la pioggia e i temporali hanno costretto ripetutamente le mietitrebbie a fare pause forzate. Il raccolto del 2024 evidenzia nuovamente gli effetti del cambiamento climatico, secondo Rukwied.

Carenza estreme di grano

In particolare, il grano invernale, la coltura principale di questa regione, è stato gravemente colpito. A causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli al momento del seminato, la superficie coltivata è diminuita di 330.000 ettari. L'associazione prevede ora un rendimento di 18 milioni di tonnellate, in calo rispetto ai circa 21 milioni dell'anno precedente. Si prevede che i rendimenti del frumento invernale diminuiranno leggermente a 8,9 milioni di tonnellate e quelli del colza a 3,7 milioni di tonnellate. Questa tendenza al calo è in corso da diversi anni.

"Gli agricoltori sono doppiamente delusi dal raccolto del 2024", ha spiegato Rukwied. Oltre al rendimento scarso, i prezzi che gli agricoltori ricevono attualmente per il loro grano sono sotto ancora maggiore pressione. Attualmente, i prezzi del grano sono intorno ai 200 euro per tonnellata, in calo del 10-15% rispetto al livello dell'anno precedente e lontani dal picco del 2022 di 350 euro. "È piuttosto sconcertante", ha detto il presidente dell'associazione degli agricoltori. Tuttavia, i rendimenti sono stati anche più bassi in Francia e Spagna e le scorte a livello globale sono strette. Gli indicatori dovrebbero suggerire una stabilizzazione dei prezzi.

Il cibo è attualmente un freno all'inflazione

Per il momento, il periodo di forti aumenti dei prezzi del cibo nei supermercati è finito. A luglio, il cibo era più caro del 1,3% rispetto all'anno precedente, ma sotto il tasso di inflazione complessivo del 2,3%. Rukwied ha sottolineato che la quota di materie prime agricole nel prezzo finale - a seconda del grado di lavorazione del prodotto - è stata in calo per anni. Tuttavia, è anche chiaro che: "Gli agricoltori hanno bisogno di prezzi di produzione significativamente più alti a breve e lungo termine per produrre economicamente".

Impatto negativo sulle imprese

La combinazione di basso rendimento e basso prezzo sta ora colpendo negativamente gli agricoltori, come ha indicato Rukwied. Inoltre, i costi operativi, come l'energia, rimangono elevati. Di conseguenza, la produzione di grano economicamente vantaggiosa in Germania è scarsamente possibile. L'associazione vede anche le restrizioni e le regolamentazioni sull'uso di prodotti fitosanitari e fertilizzanti come un fattore critico. La politica deve cambiare rapidamente rotta, ha avvertito Rukwied. Altrimenti, c'è il rischio che venga prodotto più frumento da foraggio invece che frumento di alta qualità per il pane.

Un anno difficile anche per molti frutticoltori. A causa del gelo in primavera, ci si attende un raccolto di mele notevolmente più piccolo, anche se le prospettive sono migliori nel Sud della Germania che nel Nord. La coltivazione delle fragole non è stata piacevole questa volta, poiché l'eccessiva umidità ha impedito un raccolto completo. Tuttavia, la barbabietola da zucchero, il mais, le patate e gli ortaggi raccolti in autunno hanno beneficiato della pioggia - sebbene le patate abbiano sofferto di marciume. Rukwied rimane ottimista sul fatto che ci sarà un buon raccolto nel 2024 per il vino.

L'Unione Europea, che è un importante mercato per i prodotti agricoli, potrebbe essere influenzata dal minor rendimento del grano in Germania a causa delle cattive condizioni del raccolto. Le piogge eccessive e le condizioni meteorologiche sfavorevoli hanno ridotto il rendimento del grano invernale a 18 milioni di tonnellate, un significativo calo rispetto ai 21 milioni dell'anno precedente.

Le industrie alimentari dell'Unione Europea e le imprese che dipendono dai prodotti agricoli importati dalla Germania potrebbero potenzialmente affrontare scarsità di approvvigionamenti o costi più elevati, dati il calo della produzione e la pressione sui prezzi del grano.

