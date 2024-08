- Dispositivo esplosivo neutralizzato con successo della seconda guerra mondiale trovato nella fabbrica chimica di Zeitz.

Al complesso industriale e chimico di Zeitz, una bomba d'epoca della Seconda Guerra Mondiale è stata disinnescata. Le autorità hanno deciso di evacuare i lavoratori del sito durante la pausa pranzo, come dichiarato dal distretto di Burgenlandkreis, per la sicurezza di tutti i dipendenti delle aziende. La bomba in questione pesava circa 250 chilogrammi e è stata trovata durante i lavori di costruzione di un mercoledì. Per fortuna, i quartieri dei residenti sono rimasti illesi dall'evacuazione. Tre settimane prima, un'altra bomba inglese dell'epoca era stata trovata sulla proprietà. Anche quella ha richiesto un'esplosione controllata.

Le autorità stanno valutando la possibilità di trasferire alcune attività dal complesso industriale e chimico di Zeitz a un luogo più sicuro a causa delle frequenti scoperte di vecchie bombe. La soluzione proposta include la creazione di un nuovo parco industriale vicino ai confini della città per minimizzare i disordini e garantire la sicurezza.

