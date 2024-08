- Dispositivo di sicurezza per lo stoccaggio e segnale di avvertimento per le api.

Nell'ultimo episodio di "Sono una celebrità - Lo showdown della giungla" (l'episodio più recente su RTL+, con una replica su RTL il giorno successivo), la semifinale è stata un turbinio di caos della giungla. I sei concorrenti rimasti, Georgina Fleur (34), Gigi Birofio (25), Mola Adebisi (51), Kader Loth (51), Sarah Knappik (37) e Danni Büchner (46), hanno affrontato le sfide dell'esistenza nella giungla, non solo fisicamente ma anche mentalmente, poiché le confessioni e i test facevano parte dell'agenda. Non tutti sono riusciti a raggiungere la finale.

Rammarico consapevole

Georgina ha lottato con pensieri persistenti su uno degli ultimi giorni nella giungla. In una chiacchierata con Sarah, ha riflettuto sulla bufera di critiche che ha ricevuto dopo aver condiviso una foto di sé stessa con un leone incatenato a una festa a Dubai sui social media. Georgina ha affermato che il parco privato, dove credeva che gli animali fossero tenuti in cattive condizioni, teneva gli animali incatenati solo durante la presenza dei visitatori. "Pensavo avessero fantastiche recinzioni", ricordava la sua prima impressione. "Non sapevo che fossero incatenati. Non sono un maltrattatore di animali, li amo. Non era mai intenzionale".

Era confusa dalla violenta risposta. "Non so perché ho ricevuto tutta questa tempesta di merda". La pioggia di minacce di morte e commenti offensivi l'ha terrorizzata. "I miei amici sono stati insultati. Le persone erano solo troppo estreme". Ha riconosciuto la sua natura imperfetta. "Le persone commettono errori. Ho imparato da questo, non ci tornerò".

Frustrazione tropicale e puntura di ape

Lo spazio ristretto della giungla aveva iniziato a pesarle sui compagni. Anche quando hanno sbagliato i calcoli e hanno pensato che la finale fosse vicina, un'altra notte inaspettata nella giungla ha esasperato la loro frustrazione. "Siamo tutti al limite, è davvero orribile", ha riassunto Mola. "Ci sono troppe persone per la finale", ha osservato Kader. "Tutti pensano a come distruggere gli altri". Sarah ha espresso i suoi dubbi sulla sua posizione nel campo. "Penso che non sia onesta con me, mi voterebbe fuori al 100 percento", ha detto di Danni. "Non ha spirito combattivo", ha replicato Danni riguardo a Sarah. Despite her fears, Danni still hoped for a triumphant ending. "Voglio farcela questa volta", ha dichiarato singhiozzando al telefono della giungla. "Voglio dimostrare che Danni è finalmente abbastanza coraggiosa". Sarah, distratta dal parlare con un calzino trasformato in un serpente, ha irritato i suoi compagni di campo con la sua forzata allegria.

Durante una routine di lavanderia, ha gridato: "Sono finita. Qualcosa di veramente doloroso mi ha punto e fa un male cane. Non so se sono allergica". Sarah era convinta di essere stata punta da uno scorpione. I suoi compagni di campo erano meno convinti. Un paramedico che ha esaminato i suoi pantaloni ha finalmente dato il via libera: era solo un'ape. "Siamo in Africa, fa molto più male di un'ape del giardino", ha spiegato a Kader e Danni. "Sono dieci volte peggio delle nostre". "È sempre qualcosa", si è lamentata Danni. "La tua collega non ha più stelle; ha privilegi bonus durante il turno di guardia solo perché Bee Maya ti ha punto? Non ci riguarda", ha osservato Gigi senza mezzi termini, e Sarah ha subito colto il suo "comportamento irrispettoso".

La noia si è insinuata nel campo, portando Kader a giocare uno scherzo innocuo. "Mi sento così debole. Ho esaurito tutte le mie riserve durante la sfida di ieri", ha spiegato inizialmente. "Mi sento un po' nauseata e gira la testa". Poi è svenuta proprio nel mezzo del campo e Sarah l'ha sostenuta sollevando le gambe per migliorare la circolazione. Kader non riusciva a fare a meno di ridere: "Volevo solo irritarli un po'".

L'incapacità dei compagni di campo di trovare nuove conversazioni è stata sottolineata dall'approccio civettuolo di Gigi nei confronti di Kader Loth. "Ha un bel fondoschiena, una bella figura. La sedurrei se potessi". Kader: "Attrazione sessuale? Sei pazza? Potrei essere tua madre", ha detto la 51enne, a braccetto con Gigi. Aveva anche in mente misure disciplinari, soprattutto "niente più scoregge". L'argomento dell'amore è rimasto nel gruppo mentre si riunivano intorno al falò. Mola e Gigi hanno discusso di outfit sessualmente provocanti sui partner che non appartenevano loro. "Per me, era quasi un confine superato. Tali idee obsolete sono stronzate", ha sbuffato Sarah riguardo alle vecchie idee sui ruoli di genere tradizionali e gli uomini come protettori delle donne. "Se qualcuno mi dice che non posso fare qualcosa, è finita. Nessuno può dirmi cosa fare", ha fatto eco Georgina, che ha trovato anche le idee di Mola "sospette".

La formula per la sopravvivenza

Allora, come poteva ogni concorrente assicurarsi il suo posto nella finale ora? C'erano due percorsi: "coraggio" e "tattica". Sarah, Kader e Mola hanno formato il gruppo "tattica" e hanno optato per una sfida, mentre il gruppo "coraggio" ha dovuto lottare duramente per un posto nella finale e sono stati premiati con un biglietto d'oro per il vincitore del test. La decisione di Mola di prendere la "tattica" ha sorpreso alcuni dei suoi compagni di campo. "Mola è un po' un codardo", ha riflettuto Gigi. "Non penso che qui ci sia nessuno più forte di me. Ma non conosco il test", ha chiarito Mola. "Non è una leggenda della giungla, non ha fatto abbastanza", ha detto Sarah.

"La saggezza suscita l'Aaaaaa," presentata come prova sia fisica che intellettuale, ha chiamato i coraggiosi. In bilico su una singola tavola, questo trio audace si è sfidato, rispondendo a domande di cultura generale dalle altezze. Uno scivolone nelle risposte avrebbe significato una rapida caduta verso il pavimento. Ma una risposta corretta avrebbe potuto far precipitare gli avversari. Gigi è uscito vittorioso, dimostrando un equilibrio perfetto tra corpo e mente. "Volevo dimostrare il mio cambiamento dal passato, e questo era importante per me," ha confessato Danni, quella che ha dovuto lasciare la giungla, riguardo al suo ritorno che ricordava i suoi giorni passati.

In base all'anticipazione, una scelta importante si profila per gli All-stars prima di raggiungere il palco finale. Data la presenza di troppi concorrenti, la domanda cruciale per gli All-stars è "Chi non merita di arrivare alla finale?" Inoltre, prima della grande finale, li attende una sfida gastronomica: chi tra loro otterrà il privilegio di indossare la prestigiosa corona d'oro?

