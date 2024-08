- Dispositivi di galleggiamento innescano azioni estese a Chiemsee

A causa di una situazione confusa tra due galleggianti, sono stati chiamati numerosi servizi di emergenza al lago Chiemsee. Secondo un portavoce della polizia, un'osservatrice dal balcone di Bernau (parte di Rosenheim) ha notato un nuotatore con un galleggiante rosso, come ha dichiarato. Dopo essere entrata brevemente, è tornata a trovare solo un galleggiante nel lago. Credendo che il nuotatore si fosse annegato, ha chiamato prontamente i servizi di emergenza, ha confermato il portavoce.

I soccorritori dei vigili del fuoco, della sicurezza acquatica e dei servizi di emergenza hanno circondato la zona, effettuando ricerche sulla terraferma e in acqua. In seguito è stato appurato che il galleggiante che la donna aveva notato al suo ritorno era in realtà attaccato a una rete da pesca. Il nuotatore, avendo già lasciato l'acqua con il suo galleggiante, se n'era già andato, come ha riferito la polizia.

La confusione della donna nel vedere solo un galleggiante dopo averne notati due initially ha portato alla chiamata di emergenza. Dopo ulteriori indagini, il galleggiante è stato trovato attaccato a una rete da pesca, aggiungendo alla confusione.

Leggi anche: