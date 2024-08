- Dispositivi di bestiame a causa di limitazioni di spazio: numerosi animali vengono macellati

Nella regione fortemente colpita di Groß-Gerau a causa della diffusione della Febbre Suina Africana, circa 500 animali sono stati abbattuti in due grandi fattorie suine. Come riferito dal distretto venerdì, le fattorie stesse non erano infette dalla malattia. I maiali sani sono stati macellati in un mattatoio nel nord della Germania per fare spazio all'inventario restante.

Le due fattorie situate all'interno della zona di contenimento interna 3, dove il virus è stato rilevato nelle popolazioni di maiali locali, stanno lottando per vendere i loro animali. Tuttavia, hanno continuato a produrre recentemente. Il macello è l'unico in Germania autorizzato a macellare i maiali dalla zona di contenimento 3 al momento. I macelli più piccoli non dispongono delle strutture per la conservazione separata della carne. Si dice che questa carne verrà ora congelata. Tutti i maiali hanno subito test prima della macellazione. Secondo il Ministero dell'Agricoltura, il processo di lavorazione della carne procederà come al solito.

La Febbre Suina Africana è stata identificata per la prima volta in un cinghiale selvatico all'interno del distretto di Groß-Gerauaround a metà giugno. Questa malattia infettiva e typically fatale per maiali selvatici e domestici non ha cura. Non rappresenta un rischio per gli esseri umani o altre specie animali, secondo il Ministero Federale dell'Alimentazione e dell'Agricoltura. Ad oggi, otto fattorie sono state colpite da un' epidemia nel distretto, con la morte di circa 4.000 maiali.

Le fattorie colpite a Groß-Gerau non si limitano alle due grandi fattorie suine; diverse altre operazioni nel nord della Germania hanno anche accolto animali dalla zona di contenimento per ospitare l'inventario restante. Despite the current challenges, i proprietari di fattorie nel nord della Germania hanno espresso preoccupazioni per l'impatto potenziale della Febbre Suina Africana sulle loro popolazioni locali di maiali.

