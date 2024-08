- Dispositivi antibombe e evacuazione a Dortmund

Disinnesco di una bomba della II Guerra Mondiale a Dortmund causa l'evacuazione di 1.300 persone, comprese le residenti di case di riposo

Circa 1.300 persone, comprese le residenti di case di riposo, sono state evacuate in vista del disinnesco di una bomba della II Guerra Mondiale a Dortmund. Un portavoce della città lo ha confermato. Il disinnesco era previstoaround midday.

Due punti sospetti di ordigni inesplosi sono stati scoperti sui terreni del Romberg Park prima di un progetto di costruzione della città. Il Servizio di Disinnesco di Arnsberg ha condotto indagini sui luoghi all'alba. Una bomba inesplosa americana da 250 chilogrammi con una miccia è stata ritenuta necessaria per il disinnesco. Di conseguenza, le evacuazioni precedentemente annunciate dalla zona pericolosa sono iniziate alle 10:00. La seconda sospetta non è stata confermata.

Due case di cura per anziani sono state interessate dall'evacuazione, con circa 300 persone portate in un centro di cura, che ha anche funzionato come punto di raccolta per circa 1.000 residenti. Tuttavia, la città aveva precedentemente invitato coloro che erano interessati a organizzare alloggi alternativi per il giorno dell'operazione, se possibile.

La durata del disinnesco della bomba inesplosa era inizialmente incerta, secondo la città di Dortmund. Dopo l'operazione, le persone potranno fare ritorno alle loro case. Si prevedono interruzioni del traffico e deviazioni intorno al sito dell'operazione. Il Romberg Park e lo Zoo di Dortmund rimarranno chiusi.

Gli ordigni inesplosi sono regolarmente trovati nella Renania Settentrionale-Vestfalia. Ciò è dovuto al fatto che circa la metà dei bombardamenti aerei in Germania durante la II Guerra Mondiale erano concentrati nell'odierna NRW, il cuore industriale del Reich tedesco. Le grandi città sul Reno e nella regione della Ruhr erano spesso bersagli. Molte bombe non sono esplose e sono ancora sepolte nel terreno. Secondo i dati ufficiali, il numero di bombe della II Guerra Mondiale scoperte è diminuito negli ultimi anni. Nel 2023 sono state scoperte statewide 167 bombe della II Guerra Mondiale che pesavano almeno 50 chilogrammi, rispetto alle 307 del 2019.

Durante il processo di disinnesco, i residenti evacuati sono stati aggiornati sulla situazione dalle autorità cittadine. Dopo un disinnesco riuscito, l'ordine di evacuazione è stato revocato, consentendo alle persone evacuate di fare ritorno alle loro case.

Leggi anche: