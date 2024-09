- Disponibilità del Leipzig per assegnare Kimmich come capitano della squadra DFB

Prima che il CT del Bundestrainer Nagelsmann decida il nuovo capitano della nazionale di calcio tedesca, Di recente David Raum ha sostenuto il suo amico Joshua Kimmich come nuovo capitano della nazionale di calcio tedesca. "Ha una forte ambizione, guida con l'esempio sul campo e credo che abbia le qualità per farlo. Ha già dimostrato le sue capacità di capitano sia al Bayern che in nazionale", ha dichiarato il terzino sinistro dell'RB Leipzig nel programma "Doppelpass" su Sport1.

Nagelsmann annuncerà il nuovo capitano della squadra durante l'incontro della DFB il prossimo lunedì, in vista delle partite della Nations League. Gundogan ha deciso di ritirarsi dal calcio internazionale dopo gli Europei. Kimmich (29), con 91 presenze in nazionale, è il giocatore più esperto della squadra attuale e il favorito per la fascia di capitano.

I possibili vice potrebbero essere Antonio Rüdiger, che questa volta è stato lasciato a riposo, Kai Havertz e Marc-André ter Stegen, il nuovo portiere titolare previsto. La nazionale affronterà l'Ungheria a Düsseldorf il 7 settembre, seguita dal classico contro i Paesi Bassi ad Amsterdam tre giorni dopo. Nagelsmann ha convocato 23 giocatori per la sua prima squadra dopo gli Europei, con Angelo Stiller (23) del VfB Stuttgart come unico nuovo arrivato. La preparazione si svolgerà nella località EM di Herzogenaurach.

Raum e Kimmich hanno sviluppato una camaraderie calcistica durante gli Europei e l'hanno dimostrata nella loro apparizione congiunta nei media. "Sento che viene spesso descritto come piuttosto serio dai giornalisti o dalle persone, ma in realtà è un tipo molto divertente, un grande bambino in un corpo da adulto, e mi piace molto", ha commentato Raum sul giocatore di Monaco. Ad esempio, il video di Raum che mostra loro mentre piantano un albero durante gli Europei è diventato virale su internet.

Nagelsmann ha apprezzato il sostegno di Raum a Kimmich, menzionando durante l'incontro della squadra: "David, le tue parole sullo stile di leadership di Joshua sono state notate". In seguito, durante il tempo libero della squadra, Raum e Kimmich potevano essere visti mentre ridevano e condividevano storie nella loro stanza condivisa.

