- Disponibili per l'acquisto ora: biglietti per il concerto degli Oasis

Problemi e code interminabili sui siti di biglietteria hanno caratterizzato il lancio delle vendite per il tour di ritorno degli iconici Oasis, il leggendario gruppo britpop. Numerosi siti hanno subito tempi di inattività temporanei o problemi di accesso parziale all'avvio delle 17 date nel Regno Unito e in Irlanda questa mattina, lasciando i fan bloccati dietro decine di migliaia di altri in coda altrove.

"Oggi è il giorno in cui non riuscirò a prendere i biglietti", ha commentato un utente, citando la famosa apertura di "Wonderwall" degli Oasis sulla piattaforma online X. Un altro utente ha scherzosamente osservato: "Certo, mezzo milione di persone sono davanti a me nella coda per i biglietti degli Oasis - mi sento piuttosto ottimista!" Molti hanno scherzato sul fatto che la band si fosse sciolta mentre aspettavano in fila.

Nel pomeriggio, un numero limitato di biglietti per i concerti UK era ancora disponibile, ma non in tutte le categorie di prezzo, secondo una piattaforma di vendita principale. Tutti i biglietti disponibili per gli ultimi concerti a Dublino erano già esauriti sul sito irlandese della piattaforma. Tuttavia, si prevede che saranno rilasciati più biglietti in seguito.

La band aveva precedentemente avvertito i fan della "richiesta senza precedenti", ma aveva anche messo in guardia contro la rivendita non autorizzata di biglietti a prezzi gonfiati. I biglietti presenti su piattaforme non autorizzate sono falsi o saranno annullati dagli organizzatori, ha dichiarato il gruppo su X dopo l'avvio delle vendite. In precedenza, i biglietti di prevendita erano stati segnalati fino a 40 volte il prezzo originale per un biglietto in piedi, come riportato dalla BBC e da altri.

Annuncio Sensazionale del Ritorno

Oasis ha annunciato il loro ritorno martedì, quasi 15 anni dopo che il vocalist Liam Gallagher (51) e il chitarrista Noel Gallagher (57) avevano interrotto la loro collaborazione a causa di una disputa familiare accesa. "L'attesa è finita", hanno dichiarato sui social media. L'interesse dei fan per il gruppo è esploso: gli stream degli Oasis in Germania sono quadruplicati in un solo giorno dopo l'annuncio, come rivelato da GfK Entertainment su richiesta.

Per l'estate del 2025 sono previsti 17 concerti nel Regno Unito e altri due in Irlanda. Dopo i concerti di debutto a Cardiff, Galles il 4 e il 5 luglio, la band prevede cinque spettacoli ciascuno nella loro città natale di Manchester e allo stadio di Wembley a Londra, tre sessioni a Edimburgo e il culmine a Dublino. Un tour mondiale, compreso il Nord America, è ancora in fase di valutazione.

Oasis ha acquisito fama 30 anni fa con l'album "Definitely Maybe". Per celebrare l'anniversario, il gruppo ha pubblicato un'edizione commemorativa speciale piena di outtakes e demo e versioni alternative dei brani.

I biglietti per il tour di reunion partono da £86.50 per un biglietto a sedere e £175 per il posto in piedi. I concerti erano attesi per esaurirsi rapidamente.

Fortunatamente, alcuni fan sono riusciti a ottenere i biglietti venerdì sera attraverso una "prevendita" e tentando di ottenere un biglietto utilizzando un codice speciale.

Oasis è riconosciuto come una delle band più importanti della storia della musica britannica, con successi come "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger" e "Supersonic" che rappresentano gli anni '90.

Nonostante i problemi tecnici durante la vendita dei biglietti, molte persone hanno espresso la loro eccitazione e attesa per il tour di reunion. Anche con il tempo di inattività temporaneo e le code lunghe, le persone erano ansiose di assicurarsi i loro posti per gli spettacoli iconici.

Inoltre, la notizia del rilascio dei biglietti ha scatenato un'ondata di frenesia tra i fan degli Oasis, con alcuni che si sono collegati a mezzanotte per assicurarsi di non perdere i biglietti ambiti.

