Disparità specifiche per paese nell'espansione del debito pubblico

I governi, le regioni, i comuni e le organizzazioni della sicurezza sociale in Germania devono collettivamente alle banche e alle imprese circa 2,5 trilioni di euro. Più di un quinto di questo debito è dovuto dalle regioni. Nonostante alcune aree debbano prendere in prestito di più, altre regioni hanno visto un significativo calo del loro onere del debito.

Secondo l'Ufficio federale di statistica, gli obblighi finanziari della Germania sono aumentati dello 0,6% o di 14,7 miliardi di euro alla fine del giugno 2023 rispetto all'anno precedente. Questo ammonta a 2.459,8 miliardi di euro. Tuttavia, questo è di 1,7 miliardi di euro in meno rispetto al primo trimestre. I debiti verso il settore privato, come le banche e le corporations, sono gli unici dati inclusi in questa cifra.

Il debito del governo federale è aumentato dello 0,1% o di 979 milioni di euro alla fine del 2023. Il debito del fondo speciale "Economic Stabilization Fund Corona" è diminuito del 11,8% a 32,6 miliardi di euro, mentre il "Special Fund Bundeswehr" ha registrato un aumento del 93,3% a 11,2 miliardi di euro.

A metà anno, le regioni avevano un debito di 603,7 miliardi di euro, in aumento dell'1,6% o di 9,5 miliardi di euro rispetto alla fine del 2023. I maggiori aumenti sono stati registrati a Berlino (8,6%), Mecklenburg-Vorpommern (7,7%), Renania-Palatinato (7,3%) e Assia (7,1%). I maggiori cali sono stati segnalati dalla Baviera (7,2%), Amburgo (2,5%), Brema (2,3%) e Turingia (2,2%).

I comuni e le associazioni comunali hanno registrato un aumento del debito, che è salito del 2,7% a 158,8 miliardi di euro. I maggiori aumenti sono stati registrati in Mecklenburg-Vorpommern (10,2%), Sassonia (8%) e Renania Settentrionale-Vestfalia (5%). Una diminuzione del debito è stata registrata solo in Renania-Palatinato (7,3%) e Turingia (2,7%).

Il debito delle istituzioni di sicurezza sociale è diminuito dello 0,8% a 40,6 miliardi di euro, come riportato dall'ufficio di statistica.

Più di un trilione di euro di riserve

Solo pochi giorni fa, gli esperti hanno riferito che il governo federale, le regioni, i comuni e le istituzioni di sicurezza sociale, nonché le associazioni comunali, hanno anche un cospicuo surplus finanziario. Questo ammontava a 1.143,6 miliardi di euro alla fine del 2023, in aumento di 5,3 miliardi di euro rispetto all'anno precedente. In questa cifra è incluso solo il surplus finanziario verso il settore privato.

Il surplus finanziario del governo federale è diminuito dello 0,2% a 447,5 miliardi di euro. Ciò è principalmente dovuto alla riduzione del portafoglio presso FMS Wertmanagement GmbH, istituita nel 2010 come istituzione di liquidazione per Hypo Real Estate Holding, che ha sofferto durante la crisi finanziaria.

Il surplus finanziario delle regioni è diminuito del 3,8% a 269 miliardi di euro. I maggiori aumenti sono stati registrati nel Brandeburgo (17,4%), Assia (15,1%) e Baden-Württemberg (11,7%). I maggiori cali sono stati registrati nella Bassa Sassonia (26,7%), Schleswig-Holstein (26,3%) e Mecklenburg-Vorpommern (25,1%).

I comuni hanno aumentato il loro surplus finanziario del 4,8% a 246,3 miliardi di euro, mentre le istituzioni di sicurezza sociale hanno registrato un aumento del 5,8% a 180,8 miliardi di euro.

La Commissione, nell'analisi, ha notato che despite un aumento complessivo degli obblighi finanziari per la Germania dello 0,6% nel primo semestre del 2023, il debito delle istituzioni di sicurezza sociale è diminuito dello 0,8%.

Di conseguenza, la Commissione ha suggerito che le strategie di gestione efficaci implementate dalle istituzioni di sicurezza sociale potrebbero servire come modello per altre entità come il governo federale e i corpi regionali per ridurre i loro debiti.

Leggi anche: