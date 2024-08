- Disordini in una manifestazione filo-palestinese <unk> feriti

A una manifestazione di sostegno alla Palestina a Berlino, circa dieci agenti delle forze dell'ordine sono rimasti feriti, secondo le dichiarazioni ufficiali. I manifestanti hanno lanciato circa 30-40 bottiglie d'acqua piene e uova contro di loro, oltre a sassi, come ha rivelato un portavoce della polizia. Anche i contro-manifestanti sono stati attaccati, causando il ferimento di una donna alla testa. Una dimostrante è rimasta ferita all'interno del proprio gruppo dopo essere stata colpita da un sasso al collo.

Circa 250 persone si sono radunate a Moritzplatz a Berlino-Kreuzberg sabato sera, con la manifestazione che è cresciuta fino a circa 1.000 partecipanti. La polizia ha segnalato slogan pro-Palestina e odio diffusi, nonché il molestare una squadra dei media.

Incidenti post-manifestazione

Più di 400 agenti sono stati dispiegati e sono intervenuti più volte. L'organizzatore dell'evento è stato invitato a impedire qualsiasi illecito e si è presa in considerazione la possibilità di sciogliere l'assembramento a causa di numerosi reati. La manifestazione è stata conclusa dall'organizzatore poco dopo le 7.

Tuttavia, alcuni manifestanti si sono rifiutati di andarsene e hanno continuato a gridare slogan pro-Palestina e di odio, oltre a quelli del gruppo militante palestinese Hamas. Alcuni partecipanti hanno lanciato bottiglie e aste di bandiera contro gli agenti.

In seguito, la polizia ha riferito che 24 persone sono state temporaneamente trattenute e sono state avviate 31 indagini penali, tra cui accuse di aggressione, aggressione a pubblico ufficiale, disturbo della quiete pubblica e incitamento all'odio.

