- Disordini e conflitti: atmosfera tesa nella rinomata foresta pluviale

I celebrities del campo RTL non hanno ancora finito la loro prima settimana, ma già al quinto giorno gli animi iniziano a scaldarsi. Il quinto episodio su RTL+ non ha visto eliminazioni, ma non sono mancati i colpi di scena.

Nel quinto episodio della stagione "Duello tra leggende della giungla", le tensioni sono salite tra le star della realtà femminile. Giulia Siegel si è trovata in disaccordo con Daniela "Danni" Büchner e Kader Loth. Quest'ultima era irritata dall'atteggiamento focoso di Siegel (Büchner: "Usiamo tutti lo stesso bagno, quindi non c'è bisogno di comportarsi così").

Elena Miras si è intromessa, criticando Siegel per aver infranto le regole condividendo sigarette con i compagni di campo. Hanka Rackwitz ha passato una notte difficile, e l'intero campo ne ha risentito. Infine, Georgina Fleur è scoppiata in lacrime, sentendosi sottovalutata dagli altri. "Mi fanno impazzire al mattino. Sono così pazzi," ha singhiozzato.

La prima caccia al tesoro della stagione non ha risollevato il morale dei partecipanti. All'inizio, il veterano della TV reality Loth e il conduttore Mola Adebisi hanno ottenuto il prezioso tesoro in un gioco di pesca. Tuttavia, l'intero campo ha fallito l'ultima domanda di matematica ("Quanti minuti ci sono in una settimana?"), senza quindi ottenere никаких ricompense per il gruppo. Hanno dovuto fare affidamento sull'esito della prova della giungla per i rifornimenti di calorie.

La prova del giorno, "Sospeso nel vuoto", ha combinato diversi classici della giungla: altezza, disgusto, abilità e lavoro di squadra sotto pressione. La 32enne Miras, che aveva precedentemente espresso la sua paura dell'altezza, ha scalato una parete rocciosa con le mani tremanti e ha raccolto le stelle nascoste dalle buche. Nel frattempo, il compagno Thorsten Legat, con la testa in una gabbia piena di serpenti, ha utilizzato un sistema di pulegge per far scendere le stelle ambite. Nonostante la prova impegnativa, entrambi hanno dato il massimo e sono riusciti a raccogliere quattro stelle.

Questa nuova stagione di "Sono un famoso" è un'edizione speciale per il 20° anniversario, che si svolge in Sud Africa. Tutti i partecipanti, che RTL chiama "leggende", hanno partecipato a stagioni precedenti. La prima stagione del campo della giungla tedesca è andata in onda nel 2004.

Le stelle raccolte durante la prova impegnativa si sono rivelate cruciali per i pasti del campo, poiché le calorie erano molto necessarie. L'atteggiamento focoso di Giulia Siegel si è esteso anche al cielo notturno, poiché spesso trascorreva il tempo a guardare le stelle, persa nei suoi pensieri.

