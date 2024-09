Disordine e disordini all' US Open sconvolge i professionisti del tennis

Tennis stars spend some serious hours at the US Open, often working past midnight. Few spectators can keep up with their pace, as the athletes' health takes a toll. The strain is significant, especially given the unpredictability of the sport. Alexander Zverev holds a controversial title.

Il giocatore italiano Jannik Sinner si è goduto l'atmosfera elettrizzante di New York. A mezzanotte, è stato acclamato dai fan sotto i riflettori dello stadio Arthur Ashe per aver raggiunto i quarti di finale al US Open. "È fantastico", ha esclamato. L'energia notturna nella più grande arena da tennis del mondo è qualcosa di speciale. Tuttavia, può anche essere molto diversa. Quando la recente campionessa olimpica cinese Zheng Qinwen ha concluso l'ultima partita femminile del US Open alle 2:15 del mattino, solo un piccolo numero di fan era rimasto sugli spalti.

La comunità del tennis ha discusso per molto tempo degli effetti illogici e dannosi delle interminabili turnazioni notturne. Gli organizzatori di New York avevano sperato di affrontare questo problema con una nuova regola. Tuttavia, anche Alexander Zverev ha concluso il suo incontro del terzo turno dopo le 2 del mattino, diventando il secondo più tardi della storia del US Open. Gli ex giocatori e il sindacato dei giocatori sono preoccupati.

"L'organizzazione del tennis è un vero casino", ha brontolato il recente pensionato britannico Andy Murray. "È imbarazzante vedere partite che vanno avanti fino alle 2, 3 o 4 del mattino". Ha concluso la sua critica con un appello alle organizzazioni professionistiche e agli organizzatori dei tornei del Grande Slam: "Risolvetelo".

Regola nuova non applicata

Quest'anno, gli organizzatori del US Open hanno introdotto una nuova politica sull'orario. Se una partita non è iniziata alle 11:15 PM ora locale a causa di una partita precedente, può essere spostata su un altro campo. "Penso che sia un buon inizio", ha detto la stella americana Coco Gauff, che in precedenza si era lamentata delle partite tarde: "Credo che non sia sano e non sia giusto per quelli che devono giocare così tardi perché rovina la loro tabella di marcia".

Tuttavia, la nuova regola non è stata ancora applicata a New York - la partita del terzo turno di Aryna Sabalenka è iniziata dopo la mezzanotte alle 12:07 AM, su sua richiesta di giocare nello stadio Arthur Ashe invece di un'arena più piccola. "Le decisioni devono essere prese prima su quando cambiare i campi. C'è bisogno di più prevedibilità su quando giocano i professionisti", ha detto Romain Rosenberg del sindacato dei giocatori PTPA.

Secondo i dati del PTPA, il numero di partite notturne ai tornei del Grande Slam è raddoppiato dal 2018. La possibilità che un giocatore si infortuni durante una partita tardiva è del 25% più alta. "La salute dei giocatori deve essere data più importanza", esige Rosenberg. "Non è una sorpresa che i giocatori si ritirino dai tornei, si stanchino e si infortunino. La fatica fisica e mentale è reale".

Zverev nella partita più tarda mai giocata

Quando i professionisti a New York giocano fino alle 2 del mattino, di solito non vanno a letto fino alle 5 del mattino dopo i trattamenti, le apparizioni sui media e il viaggio a Manhattan. Ma può essere anche più tardi. A questo anno's Open di Francia, una partita in cinque set tra Novak Djokovic è andata avanti fino alle 3:07 del mattino. Il record per la partita più tarda nella storia del tennis è detenuto da Lleyton Hewitt e Marcos Baghdatis, che hanno giocato fino alle 4:34 del mattino nella finale dell'Open d'Australia del 2008. Alexander Zverev ha partecipato alla partita più tarda mai giocata, che è durata fino alle 4:55 del mattino, ad Acapulco, Messico.

"Non ho bisogno di altri record", ha scherzato il nativo di Amburgo dopo il suo turno di notte al US Open. "Forse le sessioni notturne potrebbero iniziare prima. Ma non hai il controllo su quello. Le partite precedenti sono state lunghe. Non c'è molto che il torneo possa fare al riguardo e non è giusto incolpare nessuno".

Gli organizzatori argomentano che è già difficile per gli spettatori di New York raggiungere il luogo a eastern Queens alle 7 PM a causa del lavoro. La sessione notturna inizia con due partite iniziate su due campi. Il US Open si vanta di garantire l'uguaglianza di genere nella programmazione, a differenza dell'Open di Francia. "È parte del fascino", ha detto Lew Sherr, CEO dell'Associazione Tennis degli Stati Uniti. "È qualcosa che i nostri fan adorano", ha aggiunto, riferendosi al soprannome di New York. "Non dorme mai", ha detto. Nemmeno durante il tennis.

Le discussioni in corso nella comunità del tennis mettono in evidenza le preoccupazioni sull'impatto delle partite notturne sulla salute dei giocatori durante i tornei del Grande Slam, come il US Open. I fan e gli ex giocatori, tra cui Andy Murray, hanno criticato la programmazione delle partite che spesso vanno avanti fino alle 2, 3 o 4 del mattino.

