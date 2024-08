Disney vuole che la causa per omicidio per negligenza venga respinta perche' un vedovo ha comprato un biglietto di Epcot e ha avuto Disney

I documenti del tribunale mostrano che la società sta cercando di respingere la causa di $50.000 perché il querelante, Jeffrey Piccolo, si è iscritto a una prova gratuita di un mese del servizio di streaming Disney+ nel 2019, che richiede agli utenti della prova di arbitrare tutte le controversie con la società. Gli avvocati della società affermano anche che poiché Piccolo ha acquistato i biglietti per il parco Epcot Center attraverso il sito web di Walt Disney Parks, Disney è esente da una causa dall'eredità della moglie defunta di Piccolo, Kanokporn Tangsuan, deceduta a causa di una reazione a severe allergie alimentari.

In una risposta legale alle pretese di Disney, l'avvocato di Piccolo, Brian Denney, ha definito l'argomento di Disney "pretestuoso" e ha affermato che l'idea che l'iscrizione a una prova gratuita di Disney+ potrebbe impedire a un cliente il diritto a un processo con giuria "con qualsiasi affiliato o società controllata di Disney, è così oltraggiosamente irragionevole e ingiusta da scandalizzare la coscienza giudiziaria".

Walt Disney Parks and Resort "sta esplicitamente cercando di impedire ai suoi 150 milioni di abbonati Disney+ di intentare mai un'azione legale per morte impropria contro di essa di fronte a una giuria, anche se i fatti della causa non hanno nulla a che fare con Disney+", ha scritto Denney in un documento legale.

Piccolo sta chiedendo danni superiori a $50.000 ai sensi della legge sulla morte impropria della Florida, nonché danni per sofferenza mentale, perdita di compagnia e protezione, perdita di reddito e spese mediche e funebri.

Disney non ha risposto immediately alla richiesta di commento di CNN.

Nel ottobre 2023, Kanokporn Tangsuan, suo marito Jeffrey Piccolo e la madre di Piccolo hanno cenato al Raglan Road Irish Pub a Disney Springs, che fa parte del resort Walt Disney World in Florida. Hanno scelto di mangiare al ristorante, secondo la causa, perché credevano che avrebbe avuto le giuste precauzioni contro la somministrazione di latte e noci a Tangsuan a causa delle sue allergie.

Il cameriere ha garantito alla coppia che alcuni cibi potevano essere preparati senza allergeni, cosa che i due hanno confermato "più volte", secondo la causa. Ha anche ordinato un fritto di patate vegano, scampi, anelli di cipolla e un pasticcio di agnello vegano.

Anche se alcuni dei cibi consegnati non avevano bandierine prive di allergeni, il cameriere ha garantito loro che erano privi di allergeni, ma dopo cena, Tangsuan, 42 anni, è andata a fare shopping nella zona di Disney Springs e ha iniziato a "soffrire di una grave reazione allergica acuta", secondo la causa.

Nonostante l'auto-amministrazione di un EpiPen, Tangsuan è morta a causa di "anafilassi dovuta a livelli elevati di latte e noci nel suo sistema", secondo la causa, attribuendo l'informazione a un'indagine del medico legale.

–CNN’s Ramishah Maruf e Maria Sole Campinoti hanno contribuito a questo report.

Leggi anche: