Disney+ vieta la condivisione delle password

Per generare più entrate, Netflix sta bandendo la condivisione delle credenziali di accesso. Il rivale Disney+ sta seguendo l'esempio. Il tempismo sembra ottimale: dopo molti anni di perdite, il servizio di streaming segnala il suo primo utile trimestrale.

Gli utenti "freeloaders" del servizio di streaming Disney+ dovranno fare i conti a partire da settembre. Da allora, Disney pianifica di stringere i controlli sulla condivisione delle credenziali di accesso tra più case, come annunciato dall'CEO di Disney Bob Iger. I primi passi sono stati intrapresi già a giugno. Disney spera che più persone si iscriveranno ai propri abbonamenti se non potranno più accedere ai conti dei familiari o degli amici. Questa strategia ha già dato i suoi frutti per Netflix.

Il business dello streaming di Disney ha registrato il suo primo utile trimestrale dopo anni di perdite nel trimestre precedente. Il segmento con Disney+ ha generato un utile operativo di 47 milioni di dollari. Un anno fa, il segmento aveva perso 512 milioni di dollari. Disney e altri studi hollywoodiani hanno cercato di raggiungere Netflix a un costo elevato per anni. Un motivo è il calo del business della televisione via cavo negli Stati Uniti, che un tempo era una fonte di guadagno affidabile.

Per fermare le perdite dello streaming, l'CEO di Disney Bob Iger ha recentemente stretto la cinghia su Disney+. Ciò include la produzione di slightly fewer series e film dai mondi di "Star Wars" e Marvel. Disney+ ha chiuso il trimestre con 118,3 milioni di case - un aumento dell'1% rispetto a tre mesi fa. Nel complesso, l'utile operativo del segmento intrattenimento è stato tre volte più alto rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso.

I ricavi totali di Disney aumentano del quattro percento

Ciò è stato aiutato anche dal successo del film d'animazione "Inside Out 2", che ha incassato finora 1,56 miliardi di dollari. Tuttavia, l'utile operativo nel segmento con i parchi a tema e le crociere di Disney è diminuito del tre percento a 2,22 miliardi di dollari. La spesa dei consumatori è rallentata verso la fine del trimestre, ha spiegato Disney.

Inoltre, l'attività a Disneyland Paris è stata frenata dalle Olimpiadi. Per il trimestre corrente, Disney si aspetta che l'attività sia allo stesso livello dell'anno scorso. Il titolo è sceso di più del tre percento all'inizio della

