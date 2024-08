- Disney+ sta eliminando la condivisione delle password

A partire da settembre, i "freeloaders" delle password sul servizio di streaming Disney+ dovranno affrontare conseguenze serie. Disney pianifica di stringere i controlli sulla condivisione delle credenziali di accesso oltre un'unica casa. La società ha già intrapreso passi iniziali da giugno, come annunciato dal CEO di Disney Bob Iger.

Disney spera che più persone si iscriveranno ai propri abbonamenti se non potranno accedere utilizzando le credenziali dei familiari o degli amici. Questa strategia si è già dimostrata efficace per il concorrente di Disney, Netflix.

Nell'ultimo trimestre, il business dello streaming di Disney ha finalmente registrato un utile dopo anni di perdite. La divisione Disney+ ha riportato un utile operativo di 47 milioni di dollari, rispetto a una perdita di 512 milioni di dollari nello stesso periodo dell'anno precedente.

Disney e altri studi hollywoodiani hanno giocato a rimpiattino con Netflix per anni. Una delle ragioni di questo ritardo è il calo dei ricavi della televisione via cavo negli Stati Uniti, che un tempo era una fonte di reddito affidabile.

Per ridurre le perdite dello streaming, il CEO di Disney Bob Iger ha implementato misure di taglio dei costi per Disney+, tra cui la riduzione della produzione di contenuti "Star Wars" e Marvel. Disney+ ha chiuso il trimestre con 118,3 milioni di famiglie, in aumento dell'1% rispetto al trimestre precedente.

Nel complesso, il segmento intrattenimento di Disney ha riportato un utile operativo di 1,2 miliardi di dollari, tre volte superiore allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo include il successo del film d'animazione "Soul", che ha incassato 1,56 miliardi di dollari finora.

Tuttavia, il segmento parchi, esperienze e prodotti di Disney ha registrato una diminuzione del 3% dell'utile operativo a 2,22 miliardi di dollari. Disney ha attribuito questo alla riduzione della spesa dei consumatori alla fine del trimestre e all'impatto delle Olimpiadi su Disneyland Paris. Per il trimestre in corso, Disney si aspetta che l'attività sia al livello dello stesso periodo dell'anno scorso. Le azioni di Disney sono inizialmente diminuite di più del 3% all'inizio della negoziazione negli Stati Uniti, ma la perdita è stata poi ridotta.

A livello aziendale, Disney ha superato le aspettative del mercato con i risultati trimestrali. I ricavi sono aumentati del 4% a quasi 23,16 miliardi di dollari (21,21 miliardi di euro), superando le stime degli analisti di circa 23 miliardi di dollari. L'utile netto è stato di 2,6 miliardi di dollari, rispetto a una perdita di 460 milioni di dollari nello stesso periodo dell'anno precedente.

Il dettagliato rapporto trimestrale ha anche rivelato che Disney ha investito 1,5 miliardi di dollari per una quota del 8% di Epic Games ("Fortnite"). Inoltre, Disney ha avvertito che l'acquisizione completa del servizio di streaming americano Hulu potrebbe costare fino a 5 miliardi di dollari in più rispetto al minimo concordato in precedenza di 27,5 miliardi di dollari. Disney sta attualmente negoziando il prezzo con il proprietario di Hulu, Comcast, e l'importo finale dipenderà dalla valutazione di un valutatore.

I media hanno ampiamente riportato la decisione di Disney di stringere i controlli sulla condivisione delle password su Disney+, che potrebbe potenzialmente influire sugli utenti dipendenti dai

Leggi anche: