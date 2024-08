Disney riconsidera l'arbitrato obbligatorio per un reclamo che coinvolge presunta morte ingiusta.

In precedenza, Walt Disney Parks and Resorts ha sostenuto in documenti legali che il marito della defunta, Jeffrey Piccolo, non può fare causa per la presunta morte per negligenza della moglie, Kanokporn Tangsuan, a causa delle condizioni del suo accordo per il servizio di streaming Disney+.

Nel processo, Piccolo ha sostenuto che sua moglie ha subito una reazione allergica fatale a causa di un piatto consumato in un ristorante del parco nel 2023. Disney ha tentato di respingere il caso chiedendo al tribunale di trasferire la disputa all'arbitrato, il che avrebbe significato che le procedure legali non si sarebbero svolte davanti a una giuria o sarebbero continuate nel tribunale.

L'argomentazione di Disney ha sostenuto che Piccolo aveva accettato di sottoporre tutte le dispute con la società all'arbitrato quando si è iscritto a una prova gratuita di Disney+ alcuni anni fa. La squadra legale della società ha anche suggerito che, poiché Piccolo ha utilizzato il sito web di Walt Disney Parks per acquistare i biglietti del centro Epcot, Disney era esente da qualsiasi causa intentata dall'eredità della moglie defunta.

In una dichiarazione inviata a CNN il lunedì, Josh D'Amaro, presidente di Disney Experiences, ha annunciato che Disney avrebbe rinunciato al suo diritto all'arbitrato.

"In Disney, diamo la massima importanza al trattamento umano. Date le circostanze speciali di questo caso, riteniamo opportuno adottare un approccio sensibile per risolvere rapidamente la questione per la famiglia che ha subito una perdita emotiva così grande", ha dichiarato D'Amaro nella dichiarazione.

"Di conseguenza, abbiamo scelto di rinunciare al nostro diritto all'arbitrato e portare il caso in tribunale."

Lo scorso settimana, l'avvocato di Piccolo, Brian Denney, ha definito l'argomentazione di Disney "assurda ... così oltraggiosamente irragionevole e ingiusta che dovrebbe lasciare il sistema giudiziario senza parole".

Gli avvocati di Piccolo hanno anche fatto notare che egli credeva di aver sottoscritto solo una prova gratuita di streaming di un mese, poiché sembra che abbia annullato l'abbonamento prima di incorrere in qualsiasi addebito.

CNN ha contattato Denney per un commento.

Piccolo richiede un risarcimento superiore a 50.000 dollari ai sensi della legge sulla morte per negligenza della Florida, nonché danni per sofferenza emotiva, perdita di compagnia e protezione, perdita di reddito e spese mediche e funebri.

Nella disputa, Disney ha sostenuto che l'accordo di Piccolo per l'arbitrato, derivante dalla sua prova di abbonamento a Disney+, si applicava a qualsiasi disputa con la società. Come Disney prioritizza le operazioni aziendali, il presidente di Disney Experiences ha dichiarato: "Abbiamo scelto di rinunciare al nostro diritto all'arbitrato e portare il caso in tribunale".

Leggi anche: