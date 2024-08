Disney presenta i prossimi sequel al D23 con Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan che presentano Freakier Friday

D23, per chi non fosse familiare con il biennale pellegrinaggio dei fan Disney ad Anaheim, California, è parte convention di cosplay, parte festa promozionale. Per i 12.000 persone che si sono riunite in un'arena gremita per una serata di trailer, anteprime e star, è stato come un revival pop di divertimento contagioso.

Con anteprime di "Moana 2", "Avatar 3", "The Mandolorian & Grogu", "Mufasa: The Lion King" e (molto) altro, l'evento è stato punteggiato di coriandoli, esplosioni pirotecniche, un impressionante trucco magico di David Blaine e la musica di Lin Manuel Miranda. Era come se Disney, prendendo a prestito una frase da Russell Crowe in "Gladiator", chiedesse: "Non siete forse divertiti?"

Difficile non esserlo.

Ecco un'anteprima di alcuni dei nuovi - e aggiornati - titoli in arrivo dalla vasta gamma di studi Disney.

Walt Disney Studios e Animazione

Dwayne Johnson ha aperto la rassegna con un'anteprima del prossimo sequel animato “Moana 2”.

"Maui canta di nuovo, canta in tonalità che non esistono", ha scherzato Johnson. "I miei capelli sono fantastici in 'Moana 2'. Non vedo l'ora."

Johnson ha definito il film "una fuga perfetta", in uscita il 27 novembre.

In seguito, Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan sono salite sul palco per rivelare il loro sequel annunciato in precedenza di “Freaky Friday” - il film del 2003 in cui hanno recitato come madre-figlia che换体 - che ora si intitolerà "Freakier Friday".

"È più divertente, più emozionante e tutto per voi", ha detto Lohan al pubblico. "Sul serio, l'unica ragione per cui siamo qui a fare questo è per il vostro amore. È per questo."

"Sembra riprendere da dove avevamo lasciato, cosa bellissima", ha detto Curtis.

Il regista premio Oscar Barry Jenkins ha debuttato una scena e un nuovo trailer per il prequel live-action "Mufasa: The Lion King", con musica originale di Miranda. Il film arriverà nei cinema il 20 dicembre.

Il regista Jim Cameron è intervenuto per condividere un aggiornamento sul progetto, prendendo una pausa dalla produzione di "Avatar 3" in Nuova Zelanda.

"Non vedo l'ora di mostrarvi quello che abbiamo creato", ha detto Cameron alla folla.

"Il nuovo film ha molto alti stakes emotivi", ha aggiunto. "Non è quello che vi aspettereste, ma è decisamente quello che volete."

"Avatar" le star Zoe Saldana e Sam Worthington erano presenti a D23, rivelando il titolo ufficiale del terzo capitolo, "Avatar: Fire and Ash".

Altri momenti salienti includevano le apparizioni di Ginnifer Goodwin per "Zootopia 2", Rachel Zegler e Gal Gadot per il live-action "Snow White", oltre a Jeff Bridges, Jared Leto e Greta Lee, che hanno condiviso anteprime del terzo film della serie "Tron", intitolato "Tron Ares".

Pixar

Pete Docter, chief creative officer di Pixar, ha celebrato il successo continuo di “Inside Out 2”, che quest'estate è diventato il film animato più redditizio di sempre. Ha presentato "Dream Productions", uno spin-off di "Inside Out" ambientato nella mente di Riley in un periodo tra i due film, in uscita su Disney+ il prossimo anno.

Docter ha anche rivelato una trama del previsto "Toy Story 5", in uscita nell'estate del 2026.

"Questa volta i giocattoli si scontreranno con quello che i bambini adorano oggi: gli elettronici", ha anticipato. "Questa volta è il turno dei giocattoli contro la tecnologia."

Dopo aver condiviso un'anteprima dei prossimi film originali Pixar "Elio", in uscita nell'estate del 2025, e "Hoppers", in uscita nei cinema nella primavera del 2026, Docter ha chiuso con altre novità sui sequel: "Incredibles 3" è in sviluppo.

Marvel

Il presidente di Marvel Kevin Feige - che Ryan Reynolds ha scherzosamente chiamato il "secondo Gesù di Marvel" in un video di introduzione - è salito sul palco per presentare un'altra scaletta ricca di sequel, aprendo con "Captain America: Brave New World", il quarto capitolo di quella franchise.

Feige ha avuto l'aiuto di Anthony Mackie, che farà il suo debutto ufficiale come Captain nel film.

Un'anteprima mostra di più delle sue interazioni con Harrison Ford's Thaddeus 'Thunderbolt' Ross - un ruolo precedentemente interpretato da William Hurt - e la minacciosa Red Hulk.

L'altro grande momento di Marvel del venerdì è stato il cast di “Agatha All Along”, guidato da Kathryn Hahn che riprende il ruolo stregonesco di Agatha Harkness, originariamente visto in "WandaVision".

Hahn, insieme a Aubrey Plaza, la leggenda del Broadway Patti LuPone, "Heartstopper" star Joe Locke, Okwui Okpokwasili e Ali Ahn, sono usciti per cantare una canzone oscura ed inquietante della serie. "Agatha All Along" uscirà a ottobre.

Altri momenti salienti di Marvel a D23 includevano un messaggio dal set di “Fantastic Four: First Steps”, un'anteprima della serie "Ironheart" e il reboot della serie "Daredevil: Born Again", che accoglierà Charlie Cox nell'universo Disney.

Lucasfilm

Il mondo di Star Wars sta continuando a crescere, come visto all'esposizione, con una nuova serie originale, la seconda stagione di uno show acclamato e un film in lunghezza da un'ora basato su una serie amata che hanno fatto impressionanti apparizioni.

Jude Law è uscito per presentare "Skeleton Crew", uno nuovo show per famiglie che ha detto essere stato ispirato dai "film di formazione di Amblin degli anni '80". Lo show debutterà su Disney+ a dicembre.

Anche Diego Luna è apparso, dicendo al pubblico che la sua amata serie "Andor" ha cambiato la sua vita. Ha condiviso ulteriori dettagli sulla seconda stagione di quella serie, in uscita l'anno prossimo.

Infine, i prodigi di Star Wars Jon Favreau e Dave Filoni erano alla D23 per parlare di "The Mandalorian & Grogu", che sarà il primo film teatrale di Star Wars in cinque anni. Preparatevi per più Baby Yoda nel 2026.

