Disney potrebbe avere un problema con i parchi.

Disney's parchi non hanno raggiunto le aspettative e gli utili sono leggermente diminuiti nell'ultimo trimestre. Anche se la compagnia ha affermato che la frequentazione è rimasta stabile e gli ospiti hanno speso di più nei parchi, ha riconosciuto che un'economia in difficoltà sta gravando sui viaggiatori che un tempo sostenevano l'azienda mentre il suo business cinematografico e dello streaming stentava.

Mentre gli americani hanno ridotto gli acquisti di beni di tutti i giorni come il cibo veloce, il settore dei viaggi e del tempo libero era ancora quello in cui spendevano. Tuttavia, la scelta degli americani medi di restare a casa potrebbe essere un segnale preoccupante per l'economia man mano che il mercato del lavoro rallenta.

Un calo nei parchi Disney sarebbe preoccupante per il colosso dell'intrattenimento, poiché un boom nei viaggi post-Covid ha sostenuto l'azienda quando i suoi film erano in difficoltà e il suo business dello streaming non aveva ancora iniziato a generare profitti.

L'inflazione ha anche contribuito a ridurre i ricavi nei parchi domestici di Disney, e la nuova tecnologia e le attrazioni hanno inciso sui profitti, secondo la compagnia.

I problemi di Disney nei parchi sono arrivati ​​anche dopo i deludenti risultati di Airbnb, che hanno fatto precipitare le sue azioni mercoledì dopo aver segnalato una domanda rallentata dai consumatori americani.

Tuttavia, i parchi domestici e internazionali e le crociere di Disney stanno registrando risultati diversi.

"Il consumatore a basso reddito sta sentendo un po' di stress. Il consumatore ad alto reddito viaggia internazionalmente", ha detto Johnston.

Ma anche con prezzi più alti, le persone sono riluttanti a cancellare le vacanze, specialmente con un'azienda che ha una riconoscibilità del marchio forte come Disney, ha aggiunto.

"Mentre abbiamo visto una lieve moderazione della domanda, non la definirei certo un cambiamento significativo", ha detto Johnston durante la chiamata. "Non penso che la si possa definire una situazione prolungata, ma probabilmente avremo risultati simili per un altro paio di trimestri".

Marriott ha anche segnalato risultati migliori nei suoi resort di lusso rispetto alle sue catene di hotel economici.

I parchi internazionali di Disney hanno registrato aumenti nella frequentazione e nelle camere prenotate. Gli ospiti stanno anche spendendo di più nei parchi. La compagnia ha notato che la frequentazione nei parchi era simile a quella dello stesso periodo dell'anno scorso e la spesa per ospite era in aumento.

Un punto di forza per Disney

Il servizio di streaming di Disney ha registrato per la prima volta un profitto, un traguardo che solo Netflix è stato in grado di raggiungere costantemente. La mammut dei media ha annunciato aumenti dei prezzi per Disney+, Hulu e ESPN+ martedì.

Il business dell'intrattenimento di Disney ha anche recuperato dall'era del Covid, quando i clienti non frequentavano i cinema.

Leggi anche: