- Disney ordina quattro navi al cantiere Meyer.

Meyer Werft, in difficoltà finanziarie, ottiene un importante ordine: costruirà quattro navi da crociera per Disney Cruise Line entro il 2031, il più grande ordine nella storia dell'azienda. Lo stabilimento di Papenburg non ha reso noto il valore dell'ordine.

Le quattro navi sono previste per la consegna tra il 2027 e il 2031. I dettagli sulla progettazione, sui nomi e sulle rotte sono attualmente in fase di sviluppo. Bernard Meyer, proprietario dell'azienda, ha firmato l'accordo con Disney la scorsa settimana.

340 posti di lavoro tagliati a causa del divario di finanziamento di miliardi di euro

Meyer Werft si trova di fronte alla crisi più grave dei suoi oltre 200 anni di storia e deve garantire più di 2,7 miliardi di euro di finanziamento per nuovi progetti di costruzione di navi entro la fine del 2027. L'azienda sta trattando con le banche, nonché con il governo federale e lo stato della Bassa Sassonia per un possibile salvataggio. Saner Ralf Schmitz ha detto che l'azienda ha bisogno di denaro fresco entro il 15 settembre.

Le difficoltà finanziarie derivano da contratti per navi da crociera firmati prima della pandemia di COVID-19, che non tengono conto del drammatico aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime da allora. Inoltre, nell'industria, l'80% del prezzo di costruzione viene pagato alla consegna della nave, quindi lo stabilimento deve coprire il finanziamento con prestiti.

All'inizio di luglio, la direzione di Meyer Werft ha concordato con il consiglio di fabbrica e IG Metall un concetto di ristrutturazione. 340 dei circa 3.000 posti di lavoro verranno tagliati. Inoltre, verrà istituito un consiglio di sorveglianza e un consiglio di fabbrica del gruppo, e la sede dell'azienda verrà riportata in Germania dal Lussemburgo.

Il ministro dell'Economia della Bassa Sassonia, Olaf Lies, vede il nuovo grande ordine come un segno positivo per il futuro dello stabilimento. "Questo ordine dimostra ancora una volta che la situazione degli ordini a Meyer Werft è eccellente e la base dei clienti è assolutamente solida. Il settore delle crociere è in piena espansione", ha detto il politico dell'SPD. Ciò offre motivi di ottimismo per la ristrutturazione dello stabilimento.

Andreas Hensen, presidente del consiglio di fabbrica, ha espresso un sentimento simile: "Questi nuovi ordini sono un ulteriore forte e positivo segnale per il futuro dei posti di lavoro a Papenburg per il consiglio di fabbrica e per tutti i colleghi".

Il libro degli ordini di Meyer Werft ora ammonta a oltre 11 miliardi di euro, con dieci navi da crociera, una nave da ricerca e la costruzione in acciaio di quattro piattaforme offshore convertitrici. "Il nostro libro degli ordini cresce con i nuovi ordini a oltre 11 miliardi di euro", ha detto il proprietario Bernard Meyer. "Con una quota di esportazione del 95%, stiamo sviluppando positivamente rispetto alla tendenza tedesca attuale". Gli ordini significano anche "molta prosperità e introiti fiscali per la Germania".

