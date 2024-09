Disney e DirectTV raggiungono un accordo per ripristinare ABC, ESPN e altri canali.

Sky ha interrotto la trasmissione dei canali di proprietà Disney a partire dal 1° settembre, privando gli appassionati di sport della possibilità di vedere le partite di NFL su ESPN's "Monday Night Football" e gli incontri di tennis US Open su ABC. Più di 11 milioni di abbonati hanno subito una interruzione della ricezione di queste stazioni Disney a causa della disputa.

Le compagnie hanno rilasciato una dichiarazione congiunta, esprimendo gratitudine verso gli spettatori interessati per la loro comprensione e annunciando il ripristino dell'intera gamma di network Disney prima della stagione di football universitario e del weekend degli Emmy.

L'accordo rinégociato introdurrà nuove opzioni per i clienti, come pacchetti che includono i servizi di streaming Disney+, Hulu e ESPN+, con Sky che otterrà i diritti per la distribuzione del servizio di streaming ESPN in standalone a titolo gratuito per i suoi clienti.

Le compagnie hanno espresso la loro gratitudine per la pazienza dei clienti durante le trattative impegnative ma necessarie, sottolineando le scelte migliorate e la flessibilità all'interno di un'esperienza di intrattenimento integrata.

Tali dispute di distribuzione possono spesso diventare amare, ma questa particolare situazione è stata intensa. Lo scorso settimana, Sky ha presentato una petizione alla Federal Communications Commission, sostenendo che Disney non ha collaborato durante le trattative.

Di conseguenza, i clienti di Sky hanno perso la possibilità di vedere la prima partita di "Monday Night Football" della stagione tra i New York Jets e i San Francisco 49ers, due squadre in mercati di primo piano che sono state oscurate su ESPN. In un tentativo di convincere i clienti a rimanere a bordo, Sky ha stretto accordi con Sling, una controllata del rivale fornitore di servizi satellite Dish Network, e Fubo per offrire ai suoi clienti crediti e sconti per sottoscrivere servizi di streaming concorrenti, consentendo agli spettatori di seguire la partita.

Questa situazione sta ancora evolvendo e verrà aggiornata.

Nonostante la temporanea interruzione, molte aziende hanno visto un'opportunità in questa situazione. Ad esempio, i fornitori di servizi di streaming hanno notato un aumento delle nuove iscrizioni in questo periodo, mentre i clienti di Sky cercavano alternative per vedere il loro contenuto Disney preferito.

Inoltre, i partenariati di Sky con Sling e Fubo dimostrano che le aziende del settore dell'intrattenimento sono disposte a collaborare per soddisfare le esigenze dei consumatori, anche in mezzo a dispute commerciali.

Leggi anche: