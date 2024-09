- Discutendo delle fluttuazioni nel cambio di scatto: il giro di avanti e indietro era un drenaggio di energia.

Il difensore tedesco Jonathan Tah ha trovato stressanti le voci di mercato che lo riguardavano. "Sarei disonesto se dicessi che non è stato faticoso. Dopotutto, sono i giocatori ad avere il minor controllo su ciò che accade", ha confessato il difensore di Leverkusen a Sky TV dopo la sconfitta per 2-3 contro l'RB Lipsia: "Certo che diventa stressante quando ci sono così tante speculazioni. Alla fine, le accetto".

Tah era interessato a trasferirsi al Bayern Monaco durante la pausa estiva. Purtroppo, i due club non sono riusciti a trovare un accordo sulle condizioni di trasferimento di Tah, poiché era ancora sotto contratto con Bayer fino al 2025. Per il 28enne, la questione sembra essere stata risolta: "Sono completamente dedito qui. Non sono il tipo che si sofferma sul passato. Guardo al futuro".

Contemporaneamente, Tah ha sottolineato la sua soddisfazione a Leverkusen. "Non ho mai dato l'impressione di sentirmi a disagio qui. Al contrario: sono incredibilmente soddisfatto qui. Lo sono stato per gli ultimi nove anni".

